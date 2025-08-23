사무장이 떼먹은 수임료…법무사는 “책임 없어”?

며칠 후, 법무사 사무소를 찾은 A 씨 일행을 응대한 것도 사무장 B 씨였습니다.

이 같은 일이 벌어진 건 법무사 사무소에서 일하는 사무원들이 서류 제출, 부동산·법인 등기와 같이 일부 업무를 보기도 하기 때문입니다.

법무사법에 따라 법무사는 사무원을 둘 수 있습니다. 사무원은 법무사 관리 감독하에 법무사 업무를 보조합니다. 사무원에 대한 직무상 감독을 소홀히 한 경우에는 법무사징계위원회 의결을 통해 징계 처분이 내려질 수 있습니다. 사무원 역시 각 지방 법무사회에서 채용 승인을 받아야 하는 관리 대상입니다.

그간 B 사무장이 법무사 직인이 찍힌 영수증을 이용하며 자신의 계좌로 수임료를 받은 것은, 법무사 명의를 무단 도용한 것으로 봐야 할까요?

익명을 요구한 한 법무사는 "어떤 곳에선 똑같은 직인을 여럿 만들어 나눠 갖기도 한다. 이렇게 사용하는 경우에도 위조라고 봐야 할 것"이라고 허술함을 지적했습니다.

법무사법은 등록증을 다른 사람에게 빌려주는 행위 등에 대해서 5년 이하 징역 또는 1천만 원 이하 벌금을 매기고 있습니다.

보수 등 이익을 분배받는 행위를 엄격히 금지하고 있습니다. 7년 이하 징역 또는 5천만 원 이하 벌금 대상인데, 위반 시 벌금과 징역형이 함께 내려질 수도 있습니다. 물론, 이익도 모두 몰수입니다.

한편, 이번 일에 대해 C 법무사는 KBS와의 통화에서 " 사무장은 해임했고, 자신의 고객에게 직접 받았던 수임료를 모두 돌려주라고 했다"며 "고객들이 계속해서 돈을 받지 못하면, 법무사 사무소에서 손해를 보더라도 도의적으로 (환급)해야 하지 않겠나"라고 말했습니다.

사무장 업무 범위에 대해선 "직원도 자기 고객에 대해 상담 등 업무를 할 수 있다.

내가 준 법무사 명의 통장으로만 입금받고, 확인을 거치게 돼 있다"면서 "(영수증에) 내 계좌번호를 적어라 해서 믿고 위임한 건데 이런 일이 발생해 매우 괴롭고, 명예도 크게 훼손됐다"라고 유감의 뜻을 나타냈습니다.

제주지방법무사회는 "수임료를 해당 법무사의 계좌가 아니라 개인 계좌로 입금했기에, 이를 확인 하지 않은 위임인도 잘못이 없다고 할 수 없다"면서도 "전례가 없던 일이다. 피해자들이 지방회에 진정을 제기하면 조사에 들어가겠다"라고 밝혔습니다.

경찰은 이 같은 피해 신고를 접수하고, 위법 사항이 있는지 수사에 착수했습니다.

2022년 9월, 제주에 사는 직장인 A 씨는 인터넷 검색을 통해 발견한 한 법무사 사무소에 부동산 등기 업무를 맡기기로 했습니다. 전화를 받은 건 해당 대표법무사 C 씨가 아닌 사무장 B 씨였습니다.B 사무장은 A 씨가 의뢰하려는 일에 대해 직접 상담을 진행했고, 필요한 서류를 챙겨 관계자와 함께 사무실로 방문해달라고 안내했습니다.대표법무사가 직접 대면하지 않고 B 사무장만 마주 앉아 법적 서류를 처리하는 것을 의아하게 여겼지만, A 씨는 안내받은 대로 사무장의 계좌로 수임료와 공과금 290여만 원을 냈습니다. 얼마 지나 부동산 소유권 이전이 마무리됐습니다.2년 뒤, A 씨는 부동산 등기 업무를 의뢰하러 재차 법무사 사무소를 방문해 상담을 받았습니다. 이날도 사무장 B 씨가 의뢰인을 맞았습니다. 방이 따로 나뉘어 있지 않은 사무실에는 C 대표법무사를 포함한 직원들이 함께 있었지만, 법무사를 거치지 않는 듯한 업무 처리 방식은 2년 전과 다르지 않았습니다.B 사무장은 의뢰인에게 필요한 서류를 안내하는 등 일을 도맡았고, 부동산 소유권 이전 처리에 대한 수임료 833만 원을 자신의 계좌로 받았습니다. 두 차례에 걸친 부동산 등기 업무는 별 탈 없이 처리됐습니다.지난해 11월, A 씨는 토지 가처분 취소 신청을 위해 해당 법무사 사무소를 다시 찾았습니다. 이날 역시 법무사가 아닌 사무장 B 씨가 나섰습니다. B 씨는 청구서와 함께 이번에도 자신의 계좌번호를 알려줬고, A 씨는 보수액과 공과금 등 66만 원을 B 씨 계좌로 송금했습니다. B 씨가 발급해 준 영수증에는 대표법무사 명의의 직인이 찍혀 있어 별다른 의심을 하지 않았습니다.4개월여간 법무사 사무소로부터 소식이 함흥차사인 것이 이상했던 의뢰인은 사무장 B 씨에게 연락했고, 그제야 B 씨가 법원에 가처분 취소 청구조차 하지 않았다는 사실을 알게 됐습니다.얼마 뒤, A 씨는 계약 불이행으로 B 사무장에게 앞서 보냈던 수임료 66만 원 환급을 요구했습니다. B 씨는 "주겠노라"고 했지만, 약속한 기일이 지나도록 차일피일 입금을 미루더니 연락마저 닿지 않았습니다.3개월을 기다려도 환급이 이뤄지지 않자 지난 7월, A 씨 는 해당 법무사 사무소를 다시 찾아갔습니다. 그런데 사무장 B 씨는 며칠 전 일을 그만둔 상태였습니다.A 씨는 "피해 금액과 영수증을 내보이며 돌려받지 못한 돈을 요구하니 법무사 C 씨가 'B 사무장 계좌로 입금된 돈인데, 왜 자신이 줘야 하느냐'고 오히려 따졌다"고 했습니다. 이날 사무실 직원이 "우리도 피해를 정확하게 파악하는 중"이라며 내민 목록에는 한눈에 봐도 여러 사람의 이름이 적혀 있었습니다."우리는 시키는 대로 하지, 무얼 알고 다 따져가며 할 수 있겠느냐"고 억울함을 호소했지만, 해당 법무사는 "계좌번호에 내 이름이 아니라 B 씨 이름이 있지 않느냐"며 위조된 영수증임을 일관되게 주장했습니다.A 씨가 "법무사 사무소 사무장이면 월급 받는 직원 아니냐"라고 대표의 관리 책임을 묻자, C 법무사는 "자기 일하면 반반씩 가져가는 거다"라며 "내 통장으로 돈이 들어왔으면 다 책임지는데, B 씨 개인 통장으로 들어갔으니 B 씨에게 연락하라"고 책임을 일축했습니다.다만 이번 사건의 B 사무장이 발급한 영수증에는 '확인서면' 업무가 있는데, 대법원 판례상 변호사나 법무사만이 확인서면을 작성하고 본인 여부를 확인하도록 하는 등 권한을 정하고 있어, 법 위반 소지도 제기됩니다.법무사 사무소 사무장의 업무 위임 범위를 묻는 KBS 질의에 대해 한 지방법무사회 관계자는 "따로 정해놓은 건 없다"라고 말했습니다. 대한법무사협회에선 "사무장과 관련한 것은 협회 소관이 아니다"라고 답변했습니다.앞서 C 법무사 사무소 측은 "영수증에는 법무사 전화번호, 통장 번호가 들어가야 한다"며 영수증이 위조된 사실을 인정하면서도, 개인 계좌로 입금된 보수액에 대해서는 책임지기 어렵다는 입장을 밝히기도 했습니다.법무사 사무소가 의뢰받은 일을 사무장이 처리하고 수임료를 받아 나눠 갖는 건, 법무사 명의를 대여해주는 행위로 봐야 할까요?이와 비슷한 전문 자격사 예로 '변호사'가 거론되곤 합니다. 변호사 역시 법에 따라 사무직원을 둘 수 있습니다. 다만, 허용하지 않는 행위가 좀 더 포괄적입니다.변호사법 34조는 변호사가 아닌 사람과 동업하거나,익명을 요구한 한 법무사는 "한동안 변호사 업계도 사무장이 10~20건씩 사건 받아오는 것에 따라 수당을 받던 시절이 있었다. 이 병폐를 없애기 위해 어떠한 이유로도 이익 공유를 금지하고 월급으로만 받도록 한 게 개정된 변호사법"이라면서 "그러나 법무사를 비롯한 다른 자격사는 명의대여와 비슷한 일이 생겨도 문제화되기가 어렵다"고 설명했습니다.이어 "법무사가 자신의 사무소로 들어온 사건 처리를 사무원에게 맡기면서 자신은 그냥 왔다 갔다 하며 도장만 찍거나 사무실에 앉아 있기만 해도, 앞선 법원 판례에서는 이를 '업무에 관여했다'고 보고 명의대여가 아니라는 판단을 내렸다"라며 법 개정 필요성을 주장했습니다.