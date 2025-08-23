“강원도 살아서 미안해”…한 살배기, 병원 찾다가 뇌 손상 [취재후]

의료원에 폐렴 치료제인 벤토린이 없어 처방받지 못했습니다. 일단 호흡기 치료를 했지만 나아지지 않았습니다. 의사는 "큰 병원으로 가야 한다"고 했습니다.

"원래는 엄청 밝고 개그캐(릭터)였어요. 또래보다 건강하고 몸무게도 더 나갔고요. 기어다니다 일어서려고 해서 이제 막 첫 걸음마를 하겠구나 했는데, 다시 신생아 때처럼 돌아갔어요. 1년 전으로만 돌아간 거면, 그냥 몸만 좀 큰 신생아가 된 거면 너무 좋을 텐데. 앞으로 어떻게 될 지 모르잖아요. 조금씩 나아지고 있지만 한 번 손상을 입었기 때문에 100% 회복은 어렵다고 하더라고요."



"샛별(가명)이를 불쌍하게 여겨달라는 것이 아니라, 제 2의 샛별이가 나오면 안 된다고 이야기하고 싶어요. 삼척은 인구 소멸 예정 지역이니까 인프라를 만들기 어렵겠죠. 소아과 선생님들이 이곳에 올 만한 환경이 아니라면, 적어도 우리가 서울로 바로 갈 수 있도록 이송 체계 시스템이라도 개선되길 바라요. 여기에 있는 사람도 치료받을 권리가 있는 사람이잖아요. 특히 아이들은 제때 진료 받을 수 있어야죠."

늦은 밤이나 주말에 아이가 갑자기 아프면 부모는 덜컥 겁이 납니다. 소아과 의사가 부족한 지방에 사는 부모들에겐 더 두려운 일일 겁니다.지난 6월 30일 밤, 강원도 삼척에 사는 1살 샛별(가명)이 아빠도 그랬습니다. 아이가 갑자기 분수 토를 하더니 쌕쌕거리는 호흡을 했습니다. 소아 폐렴이었습니다.하지만 강원도 안에서 제대로 치료받지 못한 채 하루 종일 병원 이곳저곳을 옮겨 다니는 과정에서 심정지가 발생했고, 샛별이는 현재 뇌 손상을 입었습니다. 샛별이 아빠는 "지방에 살아 아이가 제때 치료받지 못했다"면서 "평생 삼척에 살았는데 너무나 후회스럽고 아이에게 미안하다"고 말했습니다.https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8336696&ref=A아침 일찍 집을 나서 밤늦게 서울의 큰 병원에서 폐렴 치료를 받기까지 샛별이 가족은 병원 네 곳을 거쳤습니다.: 가장 먼저 찾은 건 집 근처 삼척의료원 소아과. 샛별이 아빠는 "삼척시에는 소아과가 딱 두 곳 있다. 한 곳은 예약 대기를 해야 해서 일단 삼척의료원으로 갔다"고 했습니다.: 오전 10시 20분, 강원도에 있는 상급종합병원 두 곳 중 하나인 강릉아산병원 응급실에 도착했습니다. 검사를 받고, 폐렴 진단을 받았습니다. 하지만 또 전원을 해야 했습니다.는 이유였습니다.: 다시 구급차를 타고 춘천까지 150km를 달려, 오후 3시쯤 강원대병원에 도착했습니다. 샛별이 상태가 급격히 나빠져, 기관삽관을 했지만 나아지지 않았습니다. 병원 측은고 했습니다.오후 7시, 서울 빅5 병원 중 한 곳으로 전원이 결정됐지만, 바로 출발할 수 없었습니다. 샛별이를 받기로 한 병원에입니다. 세 시간을 더 기다려 구급차에 타려던 때, 심정지가 발생했습니다. 일단 심폐소생술로 상태를 회복한 뒤 서울로 향했습니다.: 자정 가까운 시각 서울 병원에 도착했습니다. 소아중환자실에 한 달간 입원해 폐 치료를 잘 마쳤습니다. 하지만 병원 이송 과정에서 발생한 심정지로 아이가 뇌 손상을 입었다는 진단을 받았습니다.샛별이 아빠는 "폐 치료만 받으면 끝일 줄 알았는데 뇌 손상 진단을 받고 중환자실 앞에서 아내와 펑펑 울었다"면서 "흡인성 폐렴이 뇌 손상으로 이어지게 만드는 지방 의료의 열악한 현실에 화가 난다"고 말했습니다.최용재 대한소아청소년병원협회 회장은 "환자 상태에 맞는 치료를 받을 수 있게 의료 전달 체계가 잘 작동해야 하는데 전원을 보내면서 (병원) '업그레이드'가 아니라 '옆그레이드'를 한 것"이라며 "의정갈등 여파로 3차 병원조차 진료 여건이 안 되는 상황"이라고 지적했습니다.샛별이는 현재 삼척으로 돌아가, 서울을 오가며 외래 진료와 재활 치료를 받고 있습니다. 지난 21일, 병원에서 만난 아이는 몸을 제대로 가누지 못한 채 엄마 품에 안겨 있었습니다. 시력도 잃었습니다.평생 강원도 삼척에 살았던 가족들은 수도권 이사를 고민하고 있다고 했습니다. 앞으로 재활 치료를 원활하게 받으려면 의료 현실이 열악한 강원도보다는 서울과 가까운 곳으로 가는 것이 낫지 않겠냐는 겁니다.소아과는 필수의료 분야 중에서도 '기피 과'로, 기존 전문의들은 떠나고 신규 전문의는 갈수록 줄고 있습니다. 의정갈등 전에도 소아과 전공의 확보율은 20%도 채 되지 않았습니다.이러다 보니 어린이가 적은 지방들은 더 큰 타격을 입고 있습니다. 지난해 9월 기준 전국 시·군·구 가운데 14곳은 소아과 전문의가 아예 없었습니다.최근 한국보건사회연구원이 발간한 '국민중심 의료개혁 추진방안에 관한 연구' 보고서를 보면 지난해 기준 인구 1천 명당 필수의료 전문의 수는 수도권 평균이 1.86명, 비수도권 평균이 0.46명으로 4배나 차이가 났습니다.특히 소아청소년과 전문의는 서울에만 인구 1천 명당 0.17명 수준이었고, 광주·대전·강원·충북·충남·전북·전남·경북에 각 0.02명, 울산·제주에는 0.01명뿐이었습니다.전문가들은 지방 소아 진료 인프라를 개선하기 위한 정부 지원이 시급하다고 지적합니다.최용재 대한소아청소년병원협회 회장은 "소아과 전문의뿐만 아니라 의료 장비와 그것을 관리할 인력도 종합적으로 뒷받침되는 시스템이 있어야 한다"면서 "인구 소멸 지역에서 환자가 적어도 경영 문제를 신경쓰지 않고 소방서처럼 그곳에 근무하기만 해도 유지가 되게끔 국가 지원을 해야 골든타임 안에 아이를 치료할 수 있다"고 밝혔습니다.(그래픽: 권세라)