뉴스광장

‘소금쟁이 이동 원리’ 세계 최초 규명해 초소형 로봇 제작…“재난 시 활용”

입력 2025.08.23 (07:45) 수정 2025.08.23 (07:54)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

제주해군기지 상공에 드론이?…불법 촬영 중국인 2명 적발

제주해군기지 상공에 드론이?…불법 촬영 중국인 2명 적발
내손으로 만드는 AI기술…이공계 꿈나무에게 과학의 날개를

내손으로 만드는 AI기술…이공계 꿈나무에게 과학의 날개를

다음
[앵커]

물가에서 쉽게 볼 수 있는 소금쟁이가 초소형 로봇으로 탄생했습니다.

조그마한 몸집의 소금쟁이가 물 위를 자유롭게 움직이는 원리를 우리 연구진이 처음 규명해 로봇으로 재현한 건데, 어떤 분야에 활용될 수 있을까요?

강푸른 기자입니다.

[리포트]

속눈썹보다 작은 초소형 소금쟁이 '라고벨리아'.

어떻게 물 위를 자유롭게 움직일 수 있을까?

가운뎃다리 끝에 달린 미세한 이 털 가닥, 물속에 들어가면 부채처럼 펴졌다 접히면서 강한 추진력을 만듭니다.

추진력을 만드는 시간은 100분의 1초, 다리 근육이 아니라, 물의 표면장력과 탄성을 최적으로 이용한 결과입니다.

국내 연구진이 전 세계 처음으로 밝혀낸 소금쟁이의 이동 원리입니다.

[고제성/아주대학교 기계공학과 교수 : "붓이나 이런 것도 물에 빠지면 확 펼쳐졌다가 싹 빠지면 예쁘게 이렇게 오므라들잖아요. AI가 저는 죽어도 낼 수 없는 해결책이라고 생각해요. 효율적이고 에너지를 안 줘도 되고…."]

이 원리를 초소형 로봇에도 적용했습니다.

소금쟁이 형태의 초소형 로봇에 미세한 인공 털을 붙여 물 위에서 빠르게 움직이는데 성공했습니다.

수질 탐사나 재난 현장 수색 등 수상 로봇 개발에 적용할 수 있습니다.

작고 가벼워야 하는 '입는 전자기기' 연구에도 활용이 가능합니다.

[고제성/아주대학교 기계공학과 교수 : "사람한테 정보를 주고 상호작용을 할 수 있는 아주 작은 스케일의 시스템에 적용할 수 있는 기술들을 많이 뽑아낼 수 있습니다."]

15년 연구 끝에 결실을 본 이번 성과는 국제 학술지 '사이언스'의 표지 논문으로 게재됐습니다.

KBS 뉴스 강푸른입니다.

촬영기자:김현태/영상편집:장수경/화면제공:고제성 교수 연구팀

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘소금쟁이 이동 원리’ 세계 최초 규명해 초소형 로봇 제작…“재난 시 활용”
    • 입력 2025-08-23 07:45:19
    • 수정2025-08-23 07:54:54
    뉴스광장
[앵커]

물가에서 쉽게 볼 수 있는 소금쟁이가 초소형 로봇으로 탄생했습니다.

조그마한 몸집의 소금쟁이가 물 위를 자유롭게 움직이는 원리를 우리 연구진이 처음 규명해 로봇으로 재현한 건데, 어떤 분야에 활용될 수 있을까요?

강푸른 기자입니다.

[리포트]

속눈썹보다 작은 초소형 소금쟁이 '라고벨리아'.

어떻게 물 위를 자유롭게 움직일 수 있을까?

가운뎃다리 끝에 달린 미세한 이 털 가닥, 물속에 들어가면 부채처럼 펴졌다 접히면서 강한 추진력을 만듭니다.

추진력을 만드는 시간은 100분의 1초, 다리 근육이 아니라, 물의 표면장력과 탄성을 최적으로 이용한 결과입니다.

국내 연구진이 전 세계 처음으로 밝혀낸 소금쟁이의 이동 원리입니다.

[고제성/아주대학교 기계공학과 교수 : "붓이나 이런 것도 물에 빠지면 확 펼쳐졌다가 싹 빠지면 예쁘게 이렇게 오므라들잖아요. AI가 저는 죽어도 낼 수 없는 해결책이라고 생각해요. 효율적이고 에너지를 안 줘도 되고…."]

이 원리를 초소형 로봇에도 적용했습니다.

소금쟁이 형태의 초소형 로봇에 미세한 인공 털을 붙여 물 위에서 빠르게 움직이는데 성공했습니다.

수질 탐사나 재난 현장 수색 등 수상 로봇 개발에 적용할 수 있습니다.

작고 가벼워야 하는 '입는 전자기기' 연구에도 활용이 가능합니다.

[고제성/아주대학교 기계공학과 교수 : "사람한테 정보를 주고 상호작용을 할 수 있는 아주 작은 스케일의 시스템에 적용할 수 있는 기술들을 많이 뽑아낼 수 있습니다."]

15년 연구 끝에 결실을 본 이번 성과는 국제 학술지 '사이언스'의 표지 논문으로 게재됐습니다.

KBS 뉴스 강푸른입니다.

촬영기자:김현태/영상편집:장수경/화면제공:고제성 교수 연구팀
강푸른
강푸른 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

오늘부터 미·일 순방…중국에 특사 파견

오늘부터 미·일 순방…중국에 특사 파견
파월, 금리 인하 가능성 시사…미국 증시 ‘반색’

파월, 금리 인하 가능성 시사…미국 증시 ‘반색’
‘내란 공범 혐의’ 한덕수 전 총리 3차 소환…특검, 구속영장 청구 검토

‘내란 공범 혐의’ 한덕수 전 총리 3차 소환…특검, 구속영장 청구 검토
‘변사자 금목걸이 절도 혐의’ <br>검시 조사관 긴급체포

‘변사자 금목걸이 절도 혐의’ 검시 조사관 긴급체포
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.