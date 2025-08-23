연합뉴스

탁구 임종훈-신유빈, 중국 벽에 또 막혔다…WTT 혼복 우승 좌절

입력 2025.08.23 (08:44)

한국 탁구의 '황금 콤비' 임종훈(한국거래소)-신유빈(대한항공) 조가 세계 정상급 선수들이 참가한 월드테이블테니스(WTT) 유럽 스매시에서 만리장성에 또 막히며 우승을 놓쳤다.

임종훈-신유빈 조는 22일(현지시간) 스웨덴 말뫼에서 열린 대회 혼합복식 결승에서 세계랭킹 1위 듀오인 중국의 린스둥-콰이만 조에 0-3(8-11, 6-11, 4-11)으로 무릎을 꿇었다.

이로써 임종훈-신유빈 조는 지난 달 미국 스매시 결승 때 0-3 패배를 안겼던 린스둥-콰이만 조를 상대로 설욕에 실패하며 준우승에 만족해야 했다.

임종훈-신유빈 조는 린스둥-콰이만 조를 맞아 첫 게임 공방을 펼치며 시소게임을 이어갔으나 결국 8-11로 넘겨주면서 기선 제압에 실패했다.

기세가 오른 린스둥-콰이만 조는 2게임 들어 한결 공세적으로 몰아붙여 11-6으로 게임을 가져갔고, 3게임마저 11-4로 여유 있게 승리하며 이번 대회 첫 우승 트로피를 들어 올렸다.

임종훈-신유빈 조는 올해 WTT 자그레브 대회와 류블랴나 대회에서 잇달아 우승했지만, 지난 달 12일 WTT 미국 스매시에 이어 2회 연속 준우승했다.

신유빈은 또 일본의 나가사키 미유와 호흡을 맞춘 여자복식 준결승에서도 일본의 하리모토 미와-오도 사쓰키조에 0-3(8-11, 8-11, 9-11)으로 덜미를 잡히면서 결승에 오르지 못했다.

이번 대회 복식에는 국가별로 한 개조만 나설 수 있다.

한국을 대표에 출전한 유한나-김나영(포스코인터내셔널) 조 역시 중국의 쑨잉사-왕만위 조에 0-3(3-11, 7-11, 8-11)으로 완패해 결승 길목에서 분루를 삼켰다.

한편 단식에선 한국 선수 중 유일하게 8강에 올랐던 안재현(한국거래소)이 트룰스 뮈레고르(스웨덴)에게 2-4(8-11, 11-7 8-11, 8-11, 11-8, 12-14)에 져 준결승 진출에 실패했다.

첫 게임을 8-11로 진 안재현은 게임 스코어 2-3에서 맞은 6게임을 듀스 접전 끝에 12-14로 내준 게 아쉬웠다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 공동취재단]

[사진 출처 : 연합뉴스 / 공동취재단]

공지·정정

