연합뉴스

이강인 교체 투입한 PSG, 앙제 1-0 잡고 개막 2연승

입력 2025.08.23 (08:47)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이강인이 후반 교체 투입된 프랑스 프로축구 파리 생제르맹(PSG)이 앙제를 물리치고 리그1 개막 2연승을 달렸다.

PSG는 23일(이하 한국시간) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 2025-2026 리그1 2라운드 홈 경기에서 파비안 루이스의 선제 결승골로 앙제에 1-0 승리를 거뒀다.

이강인은 후반 36분 우스만 뎀벨레 대신 교체로 그라운드를 밟아 종료 휘슬이 울릴 때까지 경기를 소화했다.

이강인은 17차례 패스를 모두 동료에게 배달하며 100%의 패스 성공률을 기록하는 등 무난하게 경기를 소화했다.

이강인은 지난 18일 낭트를 상대로 치른 리그 개막전에서는 선발 출전해 61분을 뛰었다.

PSG는 전반 27분 주앙 네베스가 얻어낸 페널티킥을 뎀벨레 골대 위로 차버리며 실축해 한 차례 아쉬움을 삼켰다.

그러나 후반 5분 골지역 정면에서 도사리던 루이스가 상대 수비 실수로 자신에게 향한 공을 놓치지 않고 오른발 슈팅으로 마무리해 선제골을 뽑아냈다.

낭트전 1-0 승리에 이어 이번에도 한 점 차로 이긴 PSG는 승점 6을 쌓으며 리그 선두로 뛰어올랐다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이강인 교체 투입한 PSG, 앙제 1-0 잡고 개막 2연승
    • 입력 2025-08-23 08:47:09
    연합뉴스
이강인이 후반 교체 투입된 프랑스 프로축구 파리 생제르맹(PSG)이 앙제를 물리치고 리그1 개막 2연승을 달렸다.

PSG는 23일(이하 한국시간) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 2025-2026 리그1 2라운드 홈 경기에서 파비안 루이스의 선제 결승골로 앙제에 1-0 승리를 거뒀다.

이강인은 후반 36분 우스만 뎀벨레 대신 교체로 그라운드를 밟아 종료 휘슬이 울릴 때까지 경기를 소화했다.

이강인은 17차례 패스를 모두 동료에게 배달하며 100%의 패스 성공률을 기록하는 등 무난하게 경기를 소화했다.

이강인은 지난 18일 낭트를 상대로 치른 리그 개막전에서는 선발 출전해 61분을 뛰었다.

PSG는 전반 27분 주앙 네베스가 얻어낸 페널티킥을 뎀벨레 골대 위로 차버리며 실축해 한 차례 아쉬움을 삼켰다.

그러나 후반 5분 골지역 정면에서 도사리던 루이스가 상대 수비 실수로 자신에게 향한 공을 놓치지 않고 오른발 슈팅으로 마무리해 선제골을 뽑아냈다.

낭트전 1-0 승리에 이어 이번에도 한 점 차로 이긴 PSG는 승점 6을 쌓으며 리그 선두로 뛰어올랐다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

국회, 노란봉투법 본회의 상정…국민의힘 필리버스터 돌입

국회, 노란봉투법 본회의 상정…국민의힘 필리버스터 돌입
이 대통령, 일본으로 출국…<br>3박 6일 미·일 순방 시작

이 대통령, 일본으로 출국…3박 6일 미·일 순방 시작
북한 “한국, 공사중인 우리 군에 경고사격”…군 “MDL침범 따른 조치”

북한 “한국, 공사중인 우리 군에 경고사격”…군 “MDL침범 따른 조치”
‘변사자 금목걸이 절도 혐의’ <br>검시 조사관 긴급체포

‘변사자 금목걸이 절도 혐의’ 검시 조사관 긴급체포
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.