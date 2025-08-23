이강인 교체 투입한 PSG, 앙제 1-0 잡고 개막 2연승

이강인이 후반 교체 투입된 프랑스 프로축구 파리 생제르맹(PSG)이 앙제를 물리치고 리그1 개막 2연승을 달렸다.



PSG는 23일(이하 한국시간) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 2025-2026 리그1 2라운드 홈 경기에서 파비안 루이스의 선제 결승골로 앙제에 1-0 승리를 거뒀다.



이강인은 후반 36분 우스만 뎀벨레 대신 교체로 그라운드를 밟아 종료 휘슬이 울릴 때까지 경기를 소화했다.



이강인은 17차례 패스를 모두 동료에게 배달하며 100%의 패스 성공률을 기록하는 등 무난하게 경기를 소화했다.



이강인은 지난 18일 낭트를 상대로 치른 리그 개막전에서는 선발 출전해 61분을 뛰었다.



PSG는 전반 27분 주앙 네베스가 얻어낸 페널티킥을 뎀벨레 골대 위로 차버리며 실축해 한 차례 아쉬움을 삼켰다.



그러나 후반 5분 골지역 정면에서 도사리던 루이스가 상대 수비 실수로 자신에게 향한 공을 놓치지 않고 오른발 슈팅으로 마무리해 선제골을 뽑아냈다.



낭트전 1-0 승리에 이어 이번에도 한 점 차로 이긴 PSG는 승점 6을 쌓으며 리그 선두로 뛰어올랐다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



