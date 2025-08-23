재난·기후·환경

절기 ‘처서’ 무색하게…주말에도 무더위

입력 2025.08.23 (09:21)

‘처서’ 절기이자 토요일인 오늘은 전국에 가끔 구름이 많이 끼는 가운데 무더위가 계속되겠습니다.

오늘 낮 최고기온은 강릉과 대구 36도, 서울과 광주 34도 등 전국이 31도에서 36도로 어제와 비슷하겠습니다.

낮 동안 경기 동부와 강원 영서, 충청, 남부지방 곳곳에는 5에서 40mm의 소나기가 오는 곳이 있겠습니다.

일요일인 내일도 전국에 가끔 구름이 많이 끼겠고, 오늘만큼 덥겠습니다.

바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.

‘처서’ 절기이자 토요일인 오늘은 전국에 가끔 구름이 많이 끼는 가운데 무더위가 계속되겠습니다.

오늘 낮 최고기온은 강릉과 대구 36도, 서울과 광주 34도 등 전국이 31도에서 36도로 어제와 비슷하겠습니다.

낮 동안 경기 동부와 강원 영서, 충청, 남부지방 곳곳에는 5에서 40mm의 소나기가 오는 곳이 있겠습니다.

일요일인 내일도 전국에 가끔 구름이 많이 끼겠고, 오늘만큼 덥겠습니다.

바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.

