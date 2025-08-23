절기 ‘처서’ 무색하게…주말에도 무더위

‘처서’ 절기이자 토요일인 오늘은 전국에 가끔 구름이 많이 끼는 가운데 무더위가 계속되겠습니다.



오늘 낮 최고기온은 강릉과 대구 36도, 서울과 광주 34도 등 전국이 31도에서 36도로 어제와 비슷하겠습니다.



낮 동안 경기 동부와 강원 영서, 충청, 남부지방 곳곳에는 5에서 40mm의 소나기가 오는 곳이 있겠습니다.



일요일인 내일도 전국에 가끔 구름이 많이 끼겠고, 오늘만큼 덥겠습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



