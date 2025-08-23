“김대중-오부치 선언 넘는 공동선언 만들고 싶어”

동영상 고정 취소

이재명 대통령은 출국 전 공개된 일본 언론과의 인터뷰에서 "이번 방일이 미래지향적인 협력의 발판을 공고히 하는 계기가 되길 바란다"며 "김대중-오부치 선언을 넘어서는 새로운 한일 관계 공동선언을 만들어 보고 싶다"고 밝혔습니다.



이 대통령은 그러면서 "저출생, 고령화 등에 대해서도 경험과 대책을 함께 고민하는 좋은 파트너가 될 수 있을 것"이라며 이번 '셔틀 외교' 복원을 출발점으로 한일 간 교류 확대를 추진해나가겠다고 말했습니다.



