[930 날씨] 주말, 무더위 계속…수도권·강원 소나기
입력 2025.08.23 (09:40) 수정 2025.08.23 (09:42)
오늘은 더위가 물러가고 가을을 맞이한다는 절기 ‘처서’이지만 더위의 기세는 여전합니다.
전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 최고 체감온도가 35도 안팎까지 올라 덥겠습니다.
오늘 서울의 낮 기온 34도까지 올라 평년보다 5도 정도 높겠고 당분간 밤낮없는 더위가 이어지겠습니다.
오늘 전국에 가끔 구름 많겠고 오후 한때 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.
서울 등 수도권과 강원 중북부, 제주도에 5~40mm가 예상됩니다.
낮 기온은 서울과 광주 34도, 대전 35도, 대구 36도까지 올라 덥겠습니다.
바다의 물결은 대부분 해상에서 비교적 잔잔하게 일겠습니다.
일요일인 내일은 내륙 곳곳에 소나기가 내리겠습니다.
다음 주 월요일 중부와 호남부터 비가 내리기 시작해 화요일에는 전국 대부분 지역으로 확대되겠습니다.
지금까지 날씨 전해드렸습니다.
박소연 기상캐스터/그래픽:박혜령
