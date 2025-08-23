[930 날씨] 주말, 무더위 계속…수도권·강원 소나기

동영상 고정 취소

오늘은 더위가 물러가고 가을을 맞이한다는 절기 ‘처서’이지만 더위의 기세는 여전합니다.



전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 최고 체감온도가 35도 안팎까지 올라 덥겠습니다.



오늘 서울의 낮 기온 34도까지 올라 평년보다 5도 정도 높겠고 당분간 밤낮없는 더위가 이어지겠습니다.



오늘 전국에 가끔 구름 많겠고 오후 한때 소나기 내리는 곳이 있겠습니다.



서울 등 수도권과 강원 중북부, 제주도에 5~40mm가 예상됩니다.



낮 기온은 서울과 광주 34도, 대전 35도, 대구 36도까지 올라 덥겠습니다.



바다의 물결은 대부분 해상에서 비교적 잔잔하게 일겠습니다.



일요일인 내일은 내륙 곳곳에 소나기가 내리겠습니다.



다음 주 월요일 중부와 호남부터 비가 내리기 시작해 화요일에는 전국 대부분 지역으로 확대되겠습니다.



지금까지 날씨 전해드렸습니다.



박소연 기상캐스터/그래픽:박혜령



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!