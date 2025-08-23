서울 송파구 오피스텔 실외기서 불…주민 대피
입력 2025.08.23 (09:54) 수정 2025.08.23 (10:03)
오늘(23일) 오전 8시쯤 서울 송파구의 한 오피스텔 8층에서 불이 나 약 1시간 20분 만에 모두 꺼졌습니다.
주민들이 대피해 인명 피해는 없었습니다.
소방은 에어컨 실외기에서 불이 난 것으로 보고 정확한 사고 원인을 조사 중입니다.
[사진 출처 : 시청자 제공]
