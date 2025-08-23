북 “한미, 끝끝내 UFS 감행…무차별적 자위권 행사로 대응”

북한은 한미연합 ‘을지 자유의 방패’(UFS) 연습이 극히 도발적이라며 자위권 행사로 대응할 것이라고 위협했습니다.



북한군 총참모부 대변인은 23일 조선중앙통신을 통해 낸 담화에서 한미가 UFS를 “끝끝내 강행해 나섰다”면서 “불의적인 선제타격을 노린 극히 도발적이고 침략적인 대규모 실전연습”이라고 비난했습니다.



대변인은 UFS가 “우리 핵시설에 대한 ‘사전원점타격’을 가상한 전쟁각본인 ‘작전계획 2022’의 적용과 련대급 이상 무력, 기계화 타격 집단들이 공격서렬로 편성, 기동하면서 실사격하는 각종 훈련만으로도 그 엄중성과 위험성을 체감케 하고 있다”고 주장했습니다.



특히 영국 해군의 군수지원함 타이드스프링함과 호위함 리치몬드함이 이달 부산항에 입항한 것을 거론하며 “(UFS가) 완전히 다국적합동군사연습으로 변이되었으며, 우리 국가에 대한 군사적 위협은 보다 배가되었다”고 성토했습니다.



그러면서 “우리 군대는 이미 천명한 대로 우리 국가의 안위에 직접적 위협으로 되는 적대세력들의 군사적 도발에 오직 철저하고 무차별적인 자위권 행사로 대응할 것”이라고 위협했습니다.



이 담화는 북한 주민들이 보는 노동당 기관지 노동신문에도 실렸습니다.



북한은 지난 20일 UFS 시행을 비난하는 조선중앙통신사 논평을 노동신문에 게재한 것을 시작으로 매일 비난을 이어가고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 육군 35사단 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!