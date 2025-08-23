경기 양평군 용문터널서 SUV-오토바이 충돌…1명 심정지

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘(23일) 오전 10시 10분쯤 경기 양평군 용문터널에서 SUV와 오토바이가 충돌하는 사고가 발생했습니다.



이 사고로 오토바이 운전자 1명이 심정지 상태로 병원에 이송됐습니다.



경찰은 정확한 사고 원인을 조사 중입니다.



[사진 출처 : 시청자 제공]



