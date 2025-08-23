경기 양평군 용문터널서 SUV-오토바이 충돌…1명 심정지
입력 2025.08.23 (11:15) 수정 2025.08.23 (11:21)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘(23일) 오전 10시 10분쯤 경기 양평군 용문터널에서 SUV와 오토바이가 충돌하는 사고가 발생했습니다.
이 사고로 오토바이 운전자 1명이 심정지 상태로 병원에 이송됐습니다.
경찰은 정확한 사고 원인을 조사 중입니다.
[사진 출처 : 시청자 제공]
이 사고로 오토바이 운전자 1명이 심정지 상태로 병원에 이송됐습니다.
경찰은 정확한 사고 원인을 조사 중입니다.
[사진 출처 : 시청자 제공]
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 경기 양평군 용문터널서 SUV-오토바이 충돌…1명 심정지
-
- 입력 2025-08-23 11:15:06
- 수정2025-08-23 11:21:39
오늘(23일) 오전 10시 10분쯤 경기 양평군 용문터널에서 SUV와 오토바이가 충돌하는 사고가 발생했습니다.
이 사고로 오토바이 운전자 1명이 심정지 상태로 병원에 이송됐습니다.
경찰은 정확한 사고 원인을 조사 중입니다.
[사진 출처 : 시청자 제공]
이 사고로 오토바이 운전자 1명이 심정지 상태로 병원에 이송됐습니다.
경찰은 정확한 사고 원인을 조사 중입니다.
[사진 출처 : 시청자 제공]
-
-
현예슬 기자 yesyes@kbs.co.kr현예슬 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.