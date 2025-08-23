서울 성북구 다세대주택서 불…다친 사람 없어

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘(23일) 오전 10시 20분쯤 서울 성북구 동선동의 4층짜리 다세대주택 4층에서 불이 났습니다.



불길은 30분 만에 잡혔습니다.



이 불로 주민 4명이 스스로 대피했고, 다친 사람은 없었습니다.



소방은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 시청자 황덕현 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!