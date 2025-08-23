서울 성북구 다세대주택서 불…다친 사람 없어
입력 2025.08.23 (11:23) 수정 2025.08.23 (11:24)
오늘(23일) 오전 10시 20분쯤 서울 성북구 동선동의 4층짜리 다세대주택 4층에서 불이 났습니다.
불길은 30분 만에 잡혔습니다.
이 불로 주민 4명이 스스로 대피했고, 다친 사람은 없었습니다.
소방은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
[사진 출처 : 시청자 황덕현 제공]
추재훈 기자 mr.chu@kbs.co.kr
