연합뉴스

가수 린·이수 부부, 결혼 11년만 파경…“각자 위치에서 응원”

입력 2025.08.23 (11:33)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

가수 린과 엠씨더맥스 이수 부부가 결혼 11년 만에 파경을 맞았다.

23일 두 사람의 소속사 325이엔씨는 "린과 이수는 충분한 대화와 상호 존중을 바탕으로 각자의 길을 걷기로 합의해 최근 이혼 절차를 마무리하고 있다"며 "어느 한쪽의 귀책 사유로 인한 것이 아닌 원만한 합의 하에 이뤄진 결정"이라고 밝혔다.

2014년 결혼한 두 사람은 지난해 듀엣곡 '눈물 나게 만들었잖아'를 발표하는 등 음악적으로도 교류해왔다.

소속사는 "법적 관계는 정리됐으나, 각자의 위치에서 서로를 응원하는 음악적 동료로서의 관계는 지속될 예정"이라고 전했다.

린은 2001년 가요계에 데뷔해 '사랑했잖아'를 비롯한 히트곡과 '시간을 거슬러' 등 드라마 오리지널사운드트랙(OST)으로 인기를 누렸다.

이수는 2000년 그룹 문차일드로 데뷔했으며 2002년 엠씨더맥스로 팀명을 바꾼 뒤 '잠시만 안녕', '행복하지 말아요', '어디에도' 등의 히트곡을 남겼다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 324이엔씨 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 가수 린·이수 부부, 결혼 11년만 파경…“각자 위치에서 응원”
    • 입력 2025-08-23 11:33:07
    연합뉴스
가수 린과 엠씨더맥스 이수 부부가 결혼 11년 만에 파경을 맞았다.

23일 두 사람의 소속사 325이엔씨는 "린과 이수는 충분한 대화와 상호 존중을 바탕으로 각자의 길을 걷기로 합의해 최근 이혼 절차를 마무리하고 있다"며 "어느 한쪽의 귀책 사유로 인한 것이 아닌 원만한 합의 하에 이뤄진 결정"이라고 밝혔다.

2014년 결혼한 두 사람은 지난해 듀엣곡 '눈물 나게 만들었잖아'를 발표하는 등 음악적으로도 교류해왔다.

소속사는 "법적 관계는 정리됐으나, 각자의 위치에서 서로를 응원하는 음악적 동료로서의 관계는 지속될 예정"이라고 전했다.

린은 2001년 가요계에 데뷔해 '사랑했잖아'를 비롯한 히트곡과 '시간을 거슬러' 등 드라마 오리지널사운드트랙(OST)으로 인기를 누렸다.

이수는 2000년 그룹 문차일드로 데뷔했으며 2002년 엠씨더맥스로 팀명을 바꾼 뒤 '잠시만 안녕', '행복하지 말아요', '어디에도' 등의 히트곡을 남겼다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 324이엔씨 제공]

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, 도쿄 도착…3박 6일 순방 일정 돌입

이 대통령, 도쿄 도착…3박 6일 순방 일정 돌입
국회, 노란봉투법 상정…<br>국민의힘 무제한 토론 돌입

국회, 노란봉투법 상정…국민의힘 무제한 토론 돌입
북한 “한국, 공사중인 우리 군에 경고사격”…군 “MDL침범 따른 조치”

북한 “한국, 공사중인 우리 군에 경고사격”…군 “MDL침범 따른 조치”
숨진 남자 ‘20돈 금목걸이’ 훔친 사람은?…검시 조사관 긴급체포

숨진 남자 ‘20돈 금목걸이’ 훔친 사람은?…검시 조사관 긴급체포
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.