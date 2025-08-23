역대 KBO리그에서 11연패 당한 팀은 예외 없이 ‘가을 야구’ 탈락

프로야구 롯데 자이언츠가 '0% 확률'에 도전하게 됐다.



롯데는 22일 경남 창원 NC파크에서 열린 NC 다이노스와 원정 경기에서 접전 끝에 6-7로 졌다.



최근 11연패(2무 포함)를 당한 롯데는 58승 5무 56패를 기록하며 4위에 머물렀다.



3위 SSG 랜더스(58승 4무 53패)와는 1.5경기 차로 벌어졌고, 공동 5위인 NC, kt wiz와는 1경기 차로 좁혀졌다.



롯데는 7월 말까지만 하더라도 2위 팀과 2경기 차이밖에 나지 않아 플레이오프 직행도 바라볼 수 있는 위치였지만 지난 6일 KIA 타이거즈전 7-1 승리 이후 보름이 넘도록 승리 없이 2무 11패를 기록했다.



1982년 출범한 프로야구에서 정규 시즌 10연패 이상을 당하고도 '가을 야구'에 나간 사례는 2004년 삼성 라이온즈가 유일하다.



당시 삼성은 2004년 5월 10연패를 당했지만, 정규리그 2위로 한국시리즈까지 나가 준우승했다.



비교적 시즌 초반이었던데다 10연패를 끊고 곧바로 6연승으로 잃었던 승수를 어느 정도 만회한 것이 멀어졌던 포스트시즌 진출 티켓을 끝내 획득한 이유가 됐다.



문제는 올해 롯데처럼 11연패 이상을 당한 팀은 프로야구 역사상 한 번의 예외 없이 '가을 야구'에 나가지 못했다는 점이다.



만일 올해 롯데가 포스트시즌에 진출하면 2024시즌까지 '0% 확률'을 뚫게 되는 셈이다.



올해 정규시즌 25경기를 남긴 롯데는 2017년 이후 8년 만에 '가을 야구'에 도전하고 있다.



롯데는 잔여 경기도 25경기로 키움 히어로즈와 함께 가장 적다.



롯데는 주장 전준우가 부상으로 전력에서 빠져 있고, 새 외국인 투수 빈스 벨라스케즈가 2경기 2패, 평균 자책점 9.00으로 부진하다.



11연패 기간의 2무승부도 17일 삼성과 경기 7회말까지 7-3으로 앞서던 경기에서 못 이겼고, 21일 LG 트윈스를 상대로는 6회초까지 6-0 리드를 날려버린 결과여서 팀 분위기가 더 가라앉았다.



7월 말까지 벌어놓은 승수 덕분에 아직 4위로 '가을 야구' 경쟁을 이어가는 롯데가 사상 첫 11연패 팀의 포스트 시즌 진출 역사를 만들 것인지 지켜볼 일이다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



