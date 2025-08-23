절기 ‘처서’ 무색하게…35도 안팎 무더위 계속

‘처서’ 절기이자 토요일인 오늘은 전국에 가끔 구름이 많이 끼는 가운데 무덥겠습니다.



낮 최고기온은 강릉과 대구 36도, 서울과 광주, 부산 34도 등 전국이 31도에서 36도로 어제와 비슷하겠습니다.



기상청은 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 모레까지 35도 안팎의 더위가 계속되겠다고 예보했습니다.



수도권과 강원 영서, 제주도에는 밤까지 5에서 40mm의 소나기가 오는 곳이 있겠습니다.



일요일인 내일도 전국에 가끔 구름이 많이 끼겠고 곳곳에 소나기가 오겠습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



