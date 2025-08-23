북 “한국군이 경고 사격”…합참 “MDL 침범”

동영상 고정 취소

북한이 휴전선 부근에서 공사 중인 자국 군에 한국이 경고사격을 했다며 도발행위를 중단하라고 요구했습니다.



북한군 총참모부 고정철 부총참모장은 오늘 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 "지난 19일 한국군이 차단물 공사를 진행하고 있는 군인들에게 기관총으로 10여 발의 경고사격을 가했다"고 밝혔습니다.



이에 대해 합참 관계자는 "북한군이 중부전선 군사분계선, MDL을 침범해 경고사격 등의 조치를 했다"고 밝혔습니다.



