일본 언론, 이재명 대통령 방미 전 일본 방문에 주목

이재명 대통령 오늘 3박 6일 일정의 일본, 미국 방문을 시작한 가운데 일본 언론은 이 대통령이 미국을 찾기 전 일본을 먼저 방문한 것에 주목했습니다.



교도통신은 1965년 한일 국교 정상화 이후 한국 대통령이 다자 회의 참석을 제외하고 양자 외교 첫 방문국으로 일본을 택한 것은 처음이라고 전했습니다.



요미우리신문도 "한국 대통령이 양자 외교를 위해 동맹국 미국보다 먼저 일본을 방문하는 것은 1965년 국교 정상화 이후 처음"이라며 한일 정상이 수교 60주년을 맞아 관계 강화 방침을 확인할 것으로 보인다고 내다봤습니다.



니혼게이자이신문은 "취임일로부터 불과 80일 만에 (일본 방문이) 실현됐다"고 의미를 부여하면서 이 대통령이 방미 전에 일본을 찾은 것과 관련해 "이념보다도 실익을 중시하는 이 대통령은 전례에 얽매이지 않고 (방문국을) 판단한 것으로 보인다"고 해설했습니다.



이 대통령이 이날 보도된 아사히신문, 닛케이 등 일본 언론과 서면 인터뷰에서 "과거를 직시하되 미래로 나아가자"며 일본 측에 협력을 제안한 것에 대해서도 '실용주의'라는 평가가 나왔습니다.



이 대통령은 인터뷰에서 위안부, 징용 배상 문제 등에 대해 "진실과 감정의 문제이며, 사실을 인정하고 사죄해 진심으로 위로하는 과정이 매우 중요하다"면서도 이전 정권이 합의하고 실시한 국가 정책을 간단히 뒤집을 수는 없다고 말했습니다.



이에 대해 아사히는 이 대통령이 '과거 직시'를 요구하면서도 한일관계 발전에 긍정적 자세를 보인 배경에는 한국에 대한 이해가 깊다고 평가받기도 하는 이시바 총리와 한일관계 기초를 견고히 하려는 의도가 있는 것으로 보인다고 분석했습니다.



마이니치신문은 이 대통령이 미래 지향적 한일관계를 강조하면서도 일본을 향해 '진심 어린 위로' 등을 언급한 데 대해 "향후 한국 내 여론을 의식해 일본 측에 강하게 대응을 요구한다면 역사 문제가 다시 불거질 가능성도 있다"고 관측했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



