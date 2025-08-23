전자발찌 끊고 도주한 40대 성범죄자 부산서 검거

충북 청주에서 위치추적 전자장치(전자발찌)를 훼손하고 도주한 40대 성범죄자가 17시간 만에 부산에서 붙잡혔습니다.



23일 법무부에 따르면 청주보호관찰소는 경찰과 공조해 이날 오전 11시 33분 부산 금정구 구서동에서 A 씨(46)를 검거했습니다.



성범죄자로 보호관찰 대상인 A 씨는 전날 오후 6시 41분쯤 청주 남이면에서 전자발찌를 훼손하고 도주해 당국이 공개수배했습니다.



그는 대중교통을 이용해 진주·김해·부산으로 이동한 뒤 소재가 확인되지 않은 상황이었습니다.



법무부는 "향후 법이 정한 절차에 따라 수사 후 검찰에 송치할 예정"이라고 밝혔습니다.



