케데헌 OST ‘골든’, 영국 싱글차트 2주 연속 정상

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 오리지널사운드트랙(OST)인 ‘골든’(Golden)이 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’에서 2주 연속 정상을 지켰습니다.



현지 시각 22일 공개된 최신 차트에 따르면 애니메이션 속 가상 걸그룹 헌트릭스가 부른 ‘골든’은 싱글차트에서 지난주에 이어 1위를 차지하며 통산 3번째 정상에 올랐습니다.



93위로 처음 싱글차트에 진입한 ‘골든’은 이달 초 차트 1위에 오르며 2012년 싸이의 ‘강남스타일’ 이후 13년 만에 싱글차트 정상을 밟은 K팝 곡으로 기록됐습니다.



지난주 차트에서는 K팝 사상 최초 비연속 2주 1위를 차지하는 기록을 썼고, 이번 주에도 정상을 지켰습니다.



‘골든’은 SM엔터테인먼트 연습생 출신 작곡가 이재, 가수 오드리 누나, 레이 아미가 부른 곡입니다.



이 곡은 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’에서도 1위를 기록한 바 있습니다.



이와 함께 애니메이션 속 경쟁 보이그룹인 사자 보이즈의 노래 ‘소다 팝’(Soda Pop)은 3위, ‘유어 아이돌’(Your Idol)은 6위를 각각 기록했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 넷플릭스 제공]



