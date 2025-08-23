종합

피겨 샛별 허지유, 주니어 그랑프리 데뷔전서 깜짝 은메달

입력 2025.08.23 (13:41)

피겨스케이팅 여자 싱글 기대주 허지유(13·서울빙상연맹)가 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 주니어 그랑프리 데뷔전에서 깜짝 은메달을 획득했습니다.

허지유는 23일(오늘, 한국시간) 라트비아 리가 볼보 스포츠 센터에서 열린 2025-2026 ISU 피겨스케이팅 주니어 그랑프리 1차 대회 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 64.17점, 예술점수(PCS) 56.54점, 총점 120.71점을 받았습니다.

쇼트프로그램 점수 65.84점을 합한쳐 합계 186.55점을 기록한 허지유는 오카다 메이(189.67점·일본)에 이어 2위에 올랐습니다. 동메달은 엘리자베트 디베른(173.67점·스위스)가 차지했습니다.

2011년 9월생인 허지유는 지난달에 열린 주니어 그랑프리 파견선수 선발전에서 전체 4위에 올라 주니어 그랑프리 출전 자격을 획득했고, 국제대회 데뷔전에서 값진 성과를 냈습니다.

같은 대회에 출전한 김유성(수리고)은 최종 총점 171.39점으로 최종 5위에 올랐습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 국제빙상경기연맹 소셜미디어 캡처]

정현숙
정현숙 기자

