정치

이 대통령 “일본산 수산물 수입 규제 철폐, 국민 신뢰 회복이 우선”

입력 2025.08.23 (13:41) 수정 2025.08.23 (13:44)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이재명 대통령은 일본 방문을 앞두고 진행한 현지 언론과의 인터뷰에서 “일본산 수산물의 수입규제 철폐를 위해서는 우리 국민의 일본 수산물에 대한 신뢰 회복이 우선”이라고 밝혔습니다.

이 대통령은 오늘(23일) 일본 아사히·마이니치·닛케이·산케이 신문과의 공동 서면 인터뷰에서 최근 고이즈미 신지로 일본 농림수산장관이 방한해 조현 외교부 장관과 회담하고 수산물 수입 금지 조치 해제를 요청한 데 대한 대처 방안을 묻는 질문에 이같이 답했습니다.

한일 정상회담을 앞두고 일부 일본 언론에서는 이시바 시게루 일본 총리가 이 대통령에 일본산 수산물 수입 규제 완화를 요구할 수 있다는 관측이 나왔습니다.

우리나라는 일본 후쿠시마현 등 8개 현에서 생산된 수산물 수입을 2011년 후쿠시마 원자력발전소 사고 이후부터 규제하고 있습니다.

한편 이 대통령은 한일 양국의 인적 교류 활성화를 위해 올해 6월 한 달간 일부 공항에서 운영한 전용 입국 통로와 같이 왕래 절차 간략화를 상시화하자는 의견에 대해선 “제도의 운영 취지에 공감한다”며 “양국 간 합의가 된다면 전용 입국 심사대를 다시 설치할 수 있다”고 밝혔습니다.

다만 이 대통령은 “아직 영구적인 운영에 대해 일본 측과 합의하거나 검토한 바는 없다”며 “한일 간 인적 교류 활성화를 위해 일본 측과 지속적으로 소통할 예정”이라고 말했습니다.

일본 정부가 최우선 과제로 내걸고 있는 납북 피해자 문제 해결과 관련해 이 대통령은 “피해자 가족의 억울함과 일본의 납치가 문제 해결 노력에 깊이 공감하고 있다”며 “인도주의 차원에서 꼭 해결되어야 할 사안이라고 생각한다”고 밝혔습니다.

그러면서 “북한과 관련된 다양한 의제를 논의하기 위해서라도 대화 복원이 필요한 시점”이라고 강조했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 이재명 대통령 SNS]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이 대통령 “일본산 수산물 수입 규제 철폐, 국민 신뢰 회복이 우선”
    • 입력 2025-08-23 13:41:25
    • 수정2025-08-23 13:44:43
    정치
이재명 대통령은 일본 방문을 앞두고 진행한 현지 언론과의 인터뷰에서 “일본산 수산물의 수입규제 철폐를 위해서는 우리 국민의 일본 수산물에 대한 신뢰 회복이 우선”이라고 밝혔습니다.

이 대통령은 오늘(23일) 일본 아사히·마이니치·닛케이·산케이 신문과의 공동 서면 인터뷰에서 최근 고이즈미 신지로 일본 농림수산장관이 방한해 조현 외교부 장관과 회담하고 수산물 수입 금지 조치 해제를 요청한 데 대한 대처 방안을 묻는 질문에 이같이 답했습니다.

한일 정상회담을 앞두고 일부 일본 언론에서는 이시바 시게루 일본 총리가 이 대통령에 일본산 수산물 수입 규제 완화를 요구할 수 있다는 관측이 나왔습니다.

우리나라는 일본 후쿠시마현 등 8개 현에서 생산된 수산물 수입을 2011년 후쿠시마 원자력발전소 사고 이후부터 규제하고 있습니다.

한편 이 대통령은 한일 양국의 인적 교류 활성화를 위해 올해 6월 한 달간 일부 공항에서 운영한 전용 입국 통로와 같이 왕래 절차 간략화를 상시화하자는 의견에 대해선 “제도의 운영 취지에 공감한다”며 “양국 간 합의가 된다면 전용 입국 심사대를 다시 설치할 수 있다”고 밝혔습니다.

다만 이 대통령은 “아직 영구적인 운영에 대해 일본 측과 합의하거나 검토한 바는 없다”며 “한일 간 인적 교류 활성화를 위해 일본 측과 지속적으로 소통할 예정”이라고 말했습니다.

일본 정부가 최우선 과제로 내걸고 있는 납북 피해자 문제 해결과 관련해 이 대통령은 “피해자 가족의 억울함과 일본의 납치가 문제 해결 노력에 깊이 공감하고 있다”며 “인도주의 차원에서 꼭 해결되어야 할 사안이라고 생각한다”고 밝혔습니다.

그러면서 “북한과 관련된 다양한 의제를 논의하기 위해서라도 대화 복원이 필요한 시점”이라고 강조했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 이재명 대통령 SNS]
손서영
손서영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “일본산 수산물 수입 규제 철폐, 국민 신뢰 회복이 우선”

이 대통령 “일본산 수산물 수입 규제 철폐, 국민 신뢰 회복이 우선”
국회, 노란봉투법 상정…<br>국민의힘 무제한 토론 돌입

국회, 노란봉투법 상정…국민의힘 무제한 토론 돌입
북한 “한국, 공사중인 우리 군에 경고사격”…군 “MDL침범 따른 조치”

북한 “한국, 공사중인 우리 군에 경고사격”…군 “MDL침범 따른 조치”
숨진 남자 ‘20돈 금목걸이’ 훔친 사람은?…검시 조사관 긴급체포

숨진 남자 ‘20돈 금목걸이’ 훔친 사람은?…검시 조사관 긴급체포
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.