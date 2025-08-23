재난·기후·환경

절기 ‘처서’ 무색하게…35도 안팎 무더위 계속

입력 2025.08.23 (14:00) 수정 2025.08.23 (14:42)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

‘처서’ 절기이자 토요일인 오늘은 전국에 가끔 구름이 많이 끼는 가운데 무덥겠습니다.

수도권과 강원 영서, 제주도에는 밤까지 5에서 40mm의 소나기가 오는 곳이 있겠습니다.

일요일인 내일도 전국에 가끔 구름이 많이 끼겠고, 내륙 지역을 중심으로 5에서 40mm의 소나기가 예보됐습니다.

내일 아침기온은 서울이 26도 등 전국이 22도에서 27도로 오늘과 비슷하거나 조금 낮겠습니다.

내일 낮 최고기온은 서울이 33도 등 전국이 31도에서 36도로 오늘과 비슷하겠습니다.

기상청은 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 모레까지 35도 안팎의 더위가 계속되겠다고 내다봤습니다.

바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 절기 ‘처서’ 무색하게…35도 안팎 무더위 계속
    • 입력 2025-08-23 14:00:35
    • 수정2025-08-23 14:42:47
    재난·기후·환경
‘처서’ 절기이자 토요일인 오늘은 전국에 가끔 구름이 많이 끼는 가운데 무덥겠습니다.

수도권과 강원 영서, 제주도에는 밤까지 5에서 40mm의 소나기가 오는 곳이 있겠습니다.

일요일인 내일도 전국에 가끔 구름이 많이 끼겠고, 내륙 지역을 중심으로 5에서 40mm의 소나기가 예보됐습니다.

내일 아침기온은 서울이 26도 등 전국이 22도에서 27도로 오늘과 비슷하거나 조금 낮겠습니다.

내일 낮 최고기온은 서울이 33도 등 전국이 31도에서 36도로 오늘과 비슷하겠습니다.

기상청은 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 모레까지 35도 안팎의 더위가 계속되겠다고 내다봤습니다.

바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
신방실
신방실 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “일본산 수산물 수입 규제 철폐, 국민 신뢰 회복이 우선”

이 대통령 “일본산 수산물 수입 규제 철폐, 국민 신뢰 회복이 우선”
국회, 노란봉투법 상정…<br>국민의힘 무제한 토론 돌입

국회, 노란봉투법 상정…국민의힘 무제한 토론 돌입
북한 “한국, 공사중인 우리 군에 경고사격”…군 “MDL침범 따른 조치”

북한 “한국, 공사중인 우리 군에 경고사격”…군 “MDL침범 따른 조치”
숨진 남자 ‘20돈 금목걸이’ 훔친 사람은?…검시 조사관 긴급체포

숨진 남자 ‘20돈 금목걸이’ 훔친 사람은?…검시 조사관 긴급체포
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.