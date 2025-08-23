정치

민주당 “국정원, 지난해 ‘이재명 정치테러 사건’ 축소·은폐”

입력 2025.08.23 (14:01) 수정 2025.08.23 (14:10)

더불어민주당이 지난해 1월 당 대표이던 이재명 대통령을 흉기로 피습한 사건과 관련해 재수사를 해야 한다고 주장했습니다.

민주당 정치테러대책위원회는 오늘(23일) 기자회견을 열고 “윤석열 정부의 국가정보원이 이재명 당시 대표의 피습 사건을 축소·은폐했다”며 “사건을 테러로 지정하고 관련 의혹에 관한 전면적인 재수사를 해야 한다”라고 밝혔습니다.

이 대통령은 2024년 1월 당 대표로서 부산 가덕도 방문하던 도중 67살 김 모 씨가 휘두른 흉기에 왼쪽 목을 찔려 부산대병원을 거쳐 서울대병원에서 수술과 입원 치료를 받았습니다.

위원회는 “9개월간 치밀하게 준비된 정치적 암살 시도이고 국가 기능을 마비시키기 위한 것으로 테러방지법 제2조가 규정한 테러임이 명백하다”면서 “그런데도 윤석열 정부하에서 대테러센터와 국정원 등 국가기관은 이 사건을 테러로 지정하지 않았다”고 주장했습니다.

위원회는 어제 국정원에서 이종석 국정원장, 실무진과 면담했다면서 축소·은폐 의혹의 이유로 당시 김모 국정원장 법률특별보좌관이 작성·유포한 보고서를 언급했습니다.

위원회는 보고서에서 길이 18㎝의 개조된 흉기를 ‘커터칼’로 표현하면서 ‘이 사건은 테러에 해당하지 않으며 테러로 지정할 실익이 없다’고 밝혔습니다.

위원회는 국정원에 해당 보고서의 작성 경위 등에 대한 감찰을 요구했다고 밝혔습니다.

위원회는 또 ▲사건 가해자와 특정 종교단체와의 연루 여부 ▲김건희 여사 배후설 등 정치적 사주 의혹 ▲국민권익위가 당시 제1야당 대표의 응급 헬기 이송을 부당한 특혜로 문제 삼으면서 벌어진 논란 등에 대한 진상 규명도 필요하다고 강조했습니다.

