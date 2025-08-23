서울 구로구 한 고등학교서 수류탄 발견…사람들 대피
입력 2025.08.23 (14:46) 수정 2025.08.23 (14:58)
서울의 한 고등학교에서 수류탄이 발견돼 사람들이 대피하는 소동이 빚어졌습니다.
경찰과 소방에 따르면, 오늘(23일) 오전 10시 40분쯤 서울 구로구의 한 고등학교 경비원이 분리수거장에서 수류탄 2개를 발견해 신고했습니다.
당시 학교 건물 내부와 운동장에 있던 사람들이 학교 밖으로 대피했습니다.
수류탄은 군 폭발물처리반(EOD)이 수거했습니다.
경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.
서울의 한 고등학교에서 수류탄이 발견돼 사람들이 대피하는 소동이 빚어졌습니다.
경찰과 소방에 따르면, 오늘(23일) 오전 10시 40분쯤 서울 구로구의 한 고등학교 경비원이 분리수거장에서 수류탄 2개를 발견해 신고했습니다.
당시 학교 건물 내부와 운동장에 있던 사람들이 학교 밖으로 대피했습니다.
수류탄은 군 폭발물처리반(EOD)이 수거했습니다.
경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.
