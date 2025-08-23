서울 구로구 한 고등학교서 수류탄 발견…사람들 대피

서울의 한 고등학교에서 수류탄이 발견돼 사람들이 대피하는 소동이 빚어졌습니다.



경찰과 소방에 따르면, 오늘(23일) 오전 10시 40분쯤 서울 구로구의 한 고등학교 경비원이 분리수거장에서 수류탄 2개를 발견해 신고했습니다.



당시 학교 건물 내부와 운동장에 있던 사람들이 학교 밖으로 대피했습니다.



수류탄은 군 폭발물처리반(EOD)이 수거했습니다.



경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!