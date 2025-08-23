연합뉴스

김혜성, 마이너리그서 이틀 연속 안타…이달 말 MLB 복귀할 듯

입력 2025.08.23 (15:19)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

왼쪽 어깨를 다쳤던 김혜성(로스앤젤레스 다저스)이 마이너리그 재활 경기에서 또 안타를 날렸다.

김혜성은 다저스 산하 마이너리그 구단인 오클라호마시티 코메츠의 일원으로 23일(한국시간) 미국 워싱턴주 터코마 체니 스타디움에서 열린 미국프로야구 마이너리그 트리플A 터코마 레이니어스(시애틀 매리너스 산하)와 원정 경기에 출전해 3타수 1안타를 기록했다.

전날 3타수 2안타 1득점으로 활약한 김혜성이 두 경기 연속 안타 행진을 펼쳤다.

2번 타자 유격수로 선발 출전한 김혜성은 1회 내야 땅볼을 쳤으나 3회 2사에서 오른손 투수 케이시 로런스의 6구째 몸쪽 낮은 싱킹 패스트볼을 공략해 우전 안타를 생산했다.

6회초엔 선두 타자로 나와 삼진으로 아웃됐고, 7회 수비에서 교체됐다.

김혜성은 지난 달 30일 왼쪽 어깨 점액낭염으로 10일짜리 부상자 명단(IL)에 오른 뒤 22일부터 마이너리그 재활 경기에 출전하고 있다.

김혜성은 이르면 이달 말 빅리그에 복귀할 전망이다.

데이브 로버츠 다저스 감독은 이날 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코 파크에서 열린 2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌디에이고 파드리스와 방문 경기를 앞두고 김혜성의 복귀 시기를 묻는 말에 "잘 모르지만, 마이너리그에서 몇 경기를 치를 것"이라며 "26∼28일에 열리는 신시내티 레즈와 홈 경기 뒤에 돌아올 것 같다"고 말했다.

김혜성은 올 시즌 빅리그 58경기에 출전해 타율 0.304(138타수 42안타), 2홈런, 15타점, 17득점, 12도루를 기록했다.

한편 이날 다저스는 샌디에이고에 1-2로 패하면서 샌디에이고와 내셔널리그 서부 지구 공동 1위가 됐다.

샌디에이고의 일본 출신 오른손 투수 다루빗슈 유는 6이닝 1피안타 1볼넷 5탈삼진 1실점으로 시즌 3승(3패)째를 올렸다.

그는 이날 승리로 개인 통산 MLB 승수를 113승(91패)으로 늘렸다.

박찬호가 가진 MLB 아시아 투수 최다승(124승) 기록엔 11승 차이로 다가섰다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 김혜성, 마이너리그서 이틀 연속 안타…이달 말 MLB 복귀할 듯
    • 입력 2025-08-23 15:19:51
    연합뉴스
왼쪽 어깨를 다쳤던 김혜성(로스앤젤레스 다저스)이 마이너리그 재활 경기에서 또 안타를 날렸다.

김혜성은 다저스 산하 마이너리그 구단인 오클라호마시티 코메츠의 일원으로 23일(한국시간) 미국 워싱턴주 터코마 체니 스타디움에서 열린 미국프로야구 마이너리그 트리플A 터코마 레이니어스(시애틀 매리너스 산하)와 원정 경기에 출전해 3타수 1안타를 기록했다.

전날 3타수 2안타 1득점으로 활약한 김혜성이 두 경기 연속 안타 행진을 펼쳤다.

2번 타자 유격수로 선발 출전한 김혜성은 1회 내야 땅볼을 쳤으나 3회 2사에서 오른손 투수 케이시 로런스의 6구째 몸쪽 낮은 싱킹 패스트볼을 공략해 우전 안타를 생산했다.

6회초엔 선두 타자로 나와 삼진으로 아웃됐고, 7회 수비에서 교체됐다.

김혜성은 지난 달 30일 왼쪽 어깨 점액낭염으로 10일짜리 부상자 명단(IL)에 오른 뒤 22일부터 마이너리그 재활 경기에 출전하고 있다.

김혜성은 이르면 이달 말 빅리그에 복귀할 전망이다.

데이브 로버츠 다저스 감독은 이날 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코 파크에서 열린 2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌디에이고 파드리스와 방문 경기를 앞두고 김혜성의 복귀 시기를 묻는 말에 "잘 모르지만, 마이너리그에서 몇 경기를 치를 것"이라며 "26∼28일에 열리는 신시내티 레즈와 홈 경기 뒤에 돌아올 것 같다"고 말했다.

김혜성은 올 시즌 빅리그 58경기에 출전해 타율 0.304(138타수 42안타), 2홈런, 15타점, 17득점, 12도루를 기록했다.

한편 이날 다저스는 샌디에이고에 1-2로 패하면서 샌디에이고와 내셔널리그 서부 지구 공동 1위가 됐다.

샌디에이고의 일본 출신 오른손 투수 다루빗슈 유는 6이닝 1피안타 1볼넷 5탈삼진 1실점으로 시즌 3승(3패)째를 올렸다.

그는 이날 승리로 개인 통산 MLB 승수를 113승(91패)으로 늘렸다.

박찬호가 가진 MLB 아시아 투수 최다승(124승) 기록엔 11승 차이로 다가섰다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “일본산 수산물 수입 규제 철폐, 국민 신뢰 회복이 우선”

이 대통령 “일본산 수산물 수입 규제 철폐, 국민 신뢰 회복이 우선”
국회, 노란봉투법 상정…<br>국민의힘 무제한 토론 돌입

국회, 노란봉투법 상정…국민의힘 무제한 토론 돌입
북한 “한국, 공사중인 우리 군에 경고사격”…군 “MDL침범 따른 조치”

북한 “한국, 공사중인 우리 군에 경고사격”…군 “MDL침범 따른 조치”
숨진 남자 ‘20돈 금목걸이’ 훔친 사람은?…검시 조사관 긴급체포

숨진 남자 ‘20돈 금목걸이’ 훔친 사람은?…검시 조사관 긴급체포
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.