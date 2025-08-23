국제

트럼프 행정부, 완공 앞둔 해상 풍력발전 중단 명령

입력 2025.08.23 (15:23) 수정 2025.08.23 (15:42)

트럼프 행정부가 로드아일랜드주에 건설 중인 대규모 해상 풍력 발전 프로젝트의 건설을 중단하라 명령했다고 뉴욕타임스(NYT)가 현지 시각 22일 보도했습니다.

미 해양에너지관리국(BOEM) 매슈 지아코니 국장대행은 이날 로드아일랜드주의 '레볼루션 윈드' 풍력발전 사업 시행사인 오르스테드에 서한을 보내 모든 건설 활동을 중단하라고 명령했습니다. 이 서한에는 건설 중단 명령의 사유는 적시되지 않았다고 NYT는 전했습니다.

로드아일랜드 연안에 65개의 터빈을 세우는 해상 풍력 프로젝트인 '레볼류션 윈드'는 총 40억 달러(약 5조 5천억 원) 규모의 대형 사업으로 현재 터빈의 70%가량이 세워진 상태이며, 내년 봄에 완공될 예정이었습니다.

오르스테드 측은 성명을 내고 법적 절차를 포함해 모든 방안을 강구 중이라고 밝혔으며, 코네티컷주 윌리엄 통 법무장관도 주정부가 코네티컷의 이익을 지키기 위해 모든 법적 옵션을 살펴보고 있다고 말했습니다.

트럼프 대통령은 올해 1월 취임 후 연일 재생에너지 산업을 공격해 왔는데, 지난 20일에는 트루스소셜에 글을 올려 풍력과 태양광 발전을 "세기의 사기극"이고 비난하고 "미국에서 어리석음의 시대는 끝났다. 풍력과 태양광을 승인하지 않을 것"이라고 말했습니다.

신지원
신지원 기자

