정치

[속보] 이 대통령, 일본 총리 관저 도착…곧 한일 정상회담 시작

입력 2025.08.23 (16:56) 수정 2025.08.23 (17:05)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이재명 대통령이 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담을 위해 도쿄 총리 관저에 도착했습니다.

정상회담은 소인수 회담에 이어 확대회담 순서로 진행됩니다.

회담이 끝나면 두 정상은 공동 언론 발표를 진행할 예정입니다.

이 대통령과 이시바 총리의 회담은 취임 후 두 번째로, 두 정상이 마주하는 건 6월 17일 캐나다에서 열린 G7 정상회의 이후 67일만입니다.

회담에서는 양국의 경제 및 안보 협력 방안이 논의될 것으로 전망되며, 특히 양국이 최근 비슷한 시기에 미국과 관세 협상을 진행한 점 등을 고려할 때 새롭게 재편되는 통상 질서에 대응하기 위한 협력 방안도 논의될 수 있습니다.

양국의 과거사 문제와 일본산 수산물 수입 규제 철폐 등 민감한 현안이 정식 의제로 다뤄질지도 주목됩니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [속보] 이 대통령, 일본 총리 관저 도착…곧 한일 정상회담 시작
    • 입력 2025-08-23 16:56:27
    • 수정2025-08-23 17:05:43
    정치
이재명 대통령이 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담을 위해 도쿄 총리 관저에 도착했습니다.

정상회담은 소인수 회담에 이어 확대회담 순서로 진행됩니다.

회담이 끝나면 두 정상은 공동 언론 발표를 진행할 예정입니다.

이 대통령과 이시바 총리의 회담은 취임 후 두 번째로, 두 정상이 마주하는 건 6월 17일 캐나다에서 열린 G7 정상회의 이후 67일만입니다.

회담에서는 양국의 경제 및 안보 협력 방안이 논의될 것으로 전망되며, 특히 양국이 최근 비슷한 시기에 미국과 관세 협상을 진행한 점 등을 고려할 때 새롭게 재편되는 통상 질서에 대응하기 위한 협력 방안도 논의될 수 있습니다.

양국의 과거사 문제와 일본산 수산물 수입 규제 철폐 등 민감한 현안이 정식 의제로 다뤄질지도 주목됩니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
손서영
손서영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 일본 도착…잠시 뒤 한일정상회담 예정

이 대통령 일본 도착…잠시 뒤 한일정상회담 예정
일본, ‘미래지향적 한일 관계 구축’ 기대감

일본, ‘미래지향적 한일 관계 구축’ 기대감
국회, 노란봉투법 상정…<br>국민의힘 무제한 토론 돌입

국회, 노란봉투법 상정…국민의힘 무제한 토론 돌입
특검, 노상원 전 정보사령관 조사…‘문고리’ 정지원은 불출석

특검, 노상원 전 정보사령관 조사…‘문고리’ 정지원은 불출석
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.