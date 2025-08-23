[속보] 이 대통령, 일본 총리 관저 도착…곧 한일 정상회담 시작

이재명 대통령이 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담을 위해 도쿄 총리 관저에 도착했습니다.



정상회담은 소인수 회담에 이어 확대회담 순서로 진행됩니다.



회담이 끝나면 두 정상은 공동 언론 발표를 진행할 예정입니다.



이 대통령과 이시바 총리의 회담은 취임 후 두 번째로, 두 정상이 마주하는 건 6월 17일 캐나다에서 열린 G7 정상회의 이후 67일만입니다.



회담에서는 양국의 경제 및 안보 협력 방안이 논의될 것으로 전망되며, 특히 양국이 최근 비슷한 시기에 미국과 관세 협상을 진행한 점 등을 고려할 때 새롭게 재편되는 통상 질서에 대응하기 위한 협력 방안도 논의될 수 있습니다.



양국의 과거사 문제와 일본산 수산물 수입 규제 철폐 등 민감한 현안이 정식 의제로 다뤄질지도 주목됩니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



