이 대통령 “협력 확대가 대일 외교 원칙…과거 직시하되 미래로 나아가야”

이재명 대통령은 일본 방문을 앞두고 진행한 현지 언론과의 인터뷰에서 “양국 간 협력을 확대해 나가자는 것은 저의 신념이자 우리 정부의 대일 외교 원칙”이라고 밝혔습니다.



이 대통령은 오늘(23일) 일본 아사히·마이니치·닛케이·산케이 신문과의 공동 서면 인터뷰에서 이같이 밝히며 “양국 지도자들이 과거를 직시하면서 미래로 나아가는 지혜를 발휘한다면 양국이 두터운 신뢰에 기반해 더 큰 협력을 이뤄낼 수 있을 것”이라고 말했습니다.



그러면서 첫 해외 순방국으로 일본을 선택한 이유에 대해 “이시바 총리와는 취임 후 가장 먼저 통화를 했고 G7 회의에서도 가장 먼저 양자 회담을 하며 조속한 셔틀외교 재개에 뜻을 같이했다”며 “그 뜻을 실천으로 옮기고자 외교 관행에 얽매이지 않고 일본행을 결정했다”고 설명했습니다.



한일 양국 수교 이후 한국 정상이 다른 국가에 앞서 일본을 첫 순방국으로 택해 가장 먼저 방문한 건 처음입니다.



이 대통령은 ‘셔틀외교 재개’에 대해 “제가 조건 없이 일본을 방문하고 또 일본 총리께서도 시간이 될 때 한국 방문도 하고 수시로 왕래하며 국민 간 교류도 확대하고 실질 협력도 강화하고 한일관계도 물리적 거리만큼 가까운 관계로 발전하게 만들고 싶다”고 말했습니다.



그러면서 “정상 간 신뢰는 양국의 긴밀한 협력 공조를 강화하는 한편 다소 어려운 문제가 생기더라도 원활하게 해결할 수 있는 윤활유 역할을 해줄 거라고 기대한다”고 강조했습니다.



강유정 대통령실 대변인도 현지에서 브리핑을 열고 이 같은 의미를 강조하며 “이재명 정부는 과거를 직시하되 미래로 나아간다는 대일외교 원칙 아래 두 손을 맞잡고 더 나은 미래로 나아가는 성숙한 한일관계를 만들어가겠다”고 밝혔습니다.



강 대변인은 “잠시 후 이 대통령은 이시바 일본 총리와 정상회담을 가진 후 만찬을 진행할 예정”이라며 “변화하는 국제 질서 속에서 이웃 나라이자 협력 파트너로서 미래지향적 한일관계를 위한 다양한 분야의 협력과 소통을 나누는 자리가 될 것”이라고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!