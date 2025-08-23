뉴스 5

이 대통령 일본 도착…잠시 뒤 한일정상회담 예정

입력 2025.08.23 (17:06) 수정 2025.08.23 (17:37)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

[앵커]

이재명 대통령이 일본에서 미국으로 이어지는 순방 일정에 돌입했습니다.

오늘 오전 일본에 도착한 이 대통령은 첫 공식 일정으로 재일동포 간담회에 참석했고, 잠시 뒤에는 이시바 총리와 만나 한일 정상회담을 진행합니다.

보도에 손서영 기자입니다.

[리포트]

취임 후 첫 일본을 방문한 이재명 대통령.

오늘부터 도쿄에서 1박 2일 일정을 소화하게 되는데, 가장 먼저 재일동포들을 만났습니다.

이 대통령은 "동포들이 견뎌낸 긴 세월의 우여곡절을 넘어서서 한일관계가 새로운 미래로 나아가고 있다"고 밝혔습니다.

[이재명 대통령 : "한일관계의 새로운 역사, 동포 여러분이 만들어주신 빛나는 성과라고 생각합니다."]

그러면서 "재일동포들이 언제나 모국의 든든한 후원자이자 버팀목이 돼 주었다"며, "정부는 애국심을 잊지 않고 기억하고 보답하겠다"고 말했습니다.

이 대통령은 또 "직시해야 될 부끄럽고 아픈 역사도 있다"며 "민주화 여정 속에서 재일동포들이 억울하게 간첩 조작 사건의 피해자로 고통을 겪었다"며 사과했습니다.

[이재명 대통령 : "다시는 반인권적인 국가 폭력이 벌어지지 않는 나라다운 나라, 국민의 안전한 일상을 책임지는 부강한 나라를 만들기 위해 최선을 다하겠단 약속을."]

이 대통령은 잠시 뒤 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담을 진행할 예정입니다.

한일 정상이 마주하는 건 지난 6월 캐나다에서 열린 G7 정상회의 이후 67일 만입니다.

이 대통령은 일본 언론과의 인터뷰에서 "양국 간 협력 확대가 우리 정부의 대일 외교 원칙"이라며 "과거를 직시하되 미래로 나아가자"고 강조했습니다.

정상회담 후에는 양국 정상의 공동 언론 발표와 만찬 행사 등이 이어집니다.

이 대통령은 내일 오전 일본 정계인사들과 회동에서 한일관계 발전 방안을 청취한 뒤 한미정상회담을 위해 미국으로 출국합니다.

도쿄에서 KBS 뉴스 손서영입니다.

촬영기자:이영재/영상편집:유지영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이 대통령 일본 도착…잠시 뒤 한일정상회담 예정
    • 입력 2025-08-23 17:06:29
    • 수정2025-08-23 17:37:58
    뉴스 5
[앵커]

이재명 대통령이 일본에서 미국으로 이어지는 순방 일정에 돌입했습니다.

오늘 오전 일본에 도착한 이 대통령은 첫 공식 일정으로 재일동포 간담회에 참석했고, 잠시 뒤에는 이시바 총리와 만나 한일 정상회담을 진행합니다.

보도에 손서영 기자입니다.

[리포트]

취임 후 첫 일본을 방문한 이재명 대통령.

오늘부터 도쿄에서 1박 2일 일정을 소화하게 되는데, 가장 먼저 재일동포들을 만났습니다.

이 대통령은 "동포들이 견뎌낸 긴 세월의 우여곡절을 넘어서서 한일관계가 새로운 미래로 나아가고 있다"고 밝혔습니다.

[이재명 대통령 : "한일관계의 새로운 역사, 동포 여러분이 만들어주신 빛나는 성과라고 생각합니다."]

그러면서 "재일동포들이 언제나 모국의 든든한 후원자이자 버팀목이 돼 주었다"며, "정부는 애국심을 잊지 않고 기억하고 보답하겠다"고 말했습니다.

이 대통령은 또 "직시해야 될 부끄럽고 아픈 역사도 있다"며 "민주화 여정 속에서 재일동포들이 억울하게 간첩 조작 사건의 피해자로 고통을 겪었다"며 사과했습니다.

[이재명 대통령 : "다시는 반인권적인 국가 폭력이 벌어지지 않는 나라다운 나라, 국민의 안전한 일상을 책임지는 부강한 나라를 만들기 위해 최선을 다하겠단 약속을."]

이 대통령은 잠시 뒤 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담을 진행할 예정입니다.

한일 정상이 마주하는 건 지난 6월 캐나다에서 열린 G7 정상회의 이후 67일 만입니다.

이 대통령은 일본 언론과의 인터뷰에서 "양국 간 협력 확대가 우리 정부의 대일 외교 원칙"이라며 "과거를 직시하되 미래로 나아가자"고 강조했습니다.

정상회담 후에는 양국 정상의 공동 언론 발표와 만찬 행사 등이 이어집니다.

이 대통령은 내일 오전 일본 정계인사들과 회동에서 한일관계 발전 방안을 청취한 뒤 한미정상회담을 위해 미국으로 출국합니다.

도쿄에서 KBS 뉴스 손서영입니다.

촬영기자:이영재/영상편집:유지영
손서영
손서영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 일본 도착…잠시 뒤 한일정상회담 예정

이 대통령 일본 도착…잠시 뒤 한일정상회담 예정
일본, ‘미래지향적 한일 관계 구축’ 기대감

일본, ‘미래지향적 한일 관계 구축’ 기대감
국회, 노란봉투법 상정…<br>국민의힘 무제한 토론 돌입

국회, 노란봉투법 상정…국민의힘 무제한 토론 돌입
특검, 노상원 전 정보사령관 조사…‘문고리’ 정지원은 불출석

특검, 노상원 전 정보사령관 조사…‘문고리’ 정지원은 불출석
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.