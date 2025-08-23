주말 무더위 속 소나기, 밤사이 내륙 짙은 안개

'처서' 절기이자 토요일인 오늘은 전국에 가끔 구름이 많이 끼겠습니다.



밤까지 수도권과 강원 영서, 제주도에는 5에서 40mm의 소나기가 오는 곳이 있겠습니다.



밤사이 안개가 짙어져 내일 아침까지 내륙 지역을 중심으로 가시거리가 1km 미만으로 떨어지겠습니다.



일요일인 내일도 전국에 가끔 구름이 많이 끼겠고, 오늘만큼 덥겠습니다.



내일 아침기온은 서울이 26도 등 전국이 22도에서 27도로 오늘과 비슷하거나 조금 낮겠습니다.



내일 낮 최고기온은 서울이 33도 등 전국이 31도에서 36도로 오늘과 비슷하겠습니다.



기상청은 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 모레까지 35도 안팎의 더위가 계속되겠다고 내다봤습니다.



내일 오전부터 저녁 사이 제주도와 내륙 곳곳에는 5에서 40mm의 소나기가 내리겠습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠지만, 서해상과 남해 서부 해상에는 바다 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.



