“핸드폰 내려놓으세요” 싸이가 알려준 ‘싸이 공연’ 즐기는 법 [이런뉴스]

동영상 고정 취소

가수 싸이가 지난 6월부터 8월 말까지 전국을 돌며 '싸이 흠뻑쇼'를 이어가고 있습니다.



지난 14일엔 탁현민 연출가가 연출한 '광복 80년 전야제, 대한이 살았다!'에 '노 개런티'로 출연해 화제가 됐습니다.



이 공연에서 싸이는 자신의 공연을 즐기는 방법에 대해서 직접 설명했는데요.



"지금 이곳은 흡사 기자회견장을 방불케 한다"면서 "다들 핸드폰을 들고 계신데 제 공연만큼만 핸드폰을 내리시라"고 했습니다.



"그냥 혹시나 해서 찍으시는 것"이라며 "내일 아침 되면 안 보신다"고 말했습니다.



"전화기를 내려놓으시고 이 커다란 무대를 직접 두 눈으로 봐달라"며 "훨씬 재밌다, 2025년에 딱 하루만 전화기로부터 자유로워지는 오늘을 함께 해 주시면 감사하겠다"고 말했습니다.



싸이는 자신의 히트곡 '챔피언', '예술이야','연예인' 등을 부르며 관객들과 함께했는데요, 영상에 담았습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!