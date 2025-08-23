트럼프 “시카고에도 주방위군 투입 검토”…뉴욕도 거론

도널드 트럼프 미국 대통령이 로스앤젤레스와 수도 워싱턴 D.C.에 이어 시카고와 뉴욕 등 다른 대도시에도 주방위군을 투입하는 방안을 검토하겠다고 공언했습니다.



트럼프 대통령이 언급한 시카고와 뉴욕은 모두 민주당 소속의 시장이 재임 중인 곳으로 트럼프는 그동안 두 도시의 치안과 시정을 여러 차례 비난해 왔습니다.



폴리티코와 블룸버그 등 미국 언론들에 따르면 트럼프 대통령은 현지 시각 22일 기자들을 만난 자리에서 “도시들을 아주 안전하게 만들겠다”면서 “시카고는 엉망이고 시장도 매우 무능하다. 아마 다음엔 거기를 바로잡을 것이다. 힘든 일도 아니다”라고 말했습니다.



그러면서 주방위군의 도움이 필요한 곳으로 시카고 외에 뉴욕을 거론했습니다.



주방위군은 미국에서 각 주 정부나, 워싱턴 D.C.처럼 주에 준하는 행정 단위의 자치 정부가 보유한 군대로, 유사시 연방 정부가 지휘할 수 있습니다. 하지만 미 연방법은 헌법 또는 연방법에 명시된 경우를 제외하고는 군대의 민간 치안유지 임무 투입을 엄격히 제한하고 있어 논란이 예상됩니다.



트럼프 대통령은 지난 6월 LA의 불법 이민 단속 항의 시위 대응을 명분으로 주방위군 병력을 대거 투입한 데 이어, 이달 초 수도 워싱턴 D.C.에도 주방위군을 투입했고 D.C.경찰국의 지휘권을 연방정부가 접수하는 등 자치단체 고유의 치안 업무를 침범하는 행위를 이어가고 있습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



