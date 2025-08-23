경기 안성시 라디에이터 공장서 기계 폭발…2명 사상
오늘(23일) 오전 10시 30분쯤 경기도 안성시의 한 라디에이터(열교환기) 코팅 공장에서 폭발 사고가 발생했습니다.
이 사고로 50대 근로자가 1명이 숨지고, 60대 근로자 1명은 경상을 입었습니다.
소방과 경찰은 라디에이터 세척 뒤 열풍기를 이용해 이를 건조하는 과정에서 기기가 파열돼 발생한 사고로 보고 정확한 사고 원인을 조사 중입니다.
[사진 출처 : 경기소방 제공]
-
[사진 출처 : 경기소방 제공]
