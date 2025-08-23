기장 앞바다서 심정지 상태로 발견된 해녀 2명 숨져

오늘(23일) 오전 10시 10분쯤 부산 기장군 일광읍 일광해수욕장 동측 산책로 인근 해상에서 조업 하던 해녀 2명이 심정지 상태로 발견됐습니다.



신고를 받고 출동한 119 구조대가 해녀 2명을 병원으로 옮겼지만 20여 분 만에 숨졌습니다.



해경은 조업 중 갑자기 해녀 2명이 사라졌다는 동료 해녀의 진술을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]





