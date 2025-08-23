이 대통령, 이시바 총리와 확대회담 진행…소인수 회담 종료

이재명 대통령이 이시바 시게루 일본 총리와 도쿄 총리 관저에서 확대 정상회담을 진행하고 있습니다.



정상회담은 소인수 회담에 이어 확대회담 순서로 진행됩니다.



대통령실에 따르면 소인수회담은 오후 4시 55분 시작돼 오후 5시 54분 종료됐습니다.



확대회담이 끝나면 두 정상은 공동 언론 발표를 진행할 예정입니다.



이 대통령과 이시바 총리의 회담은 취임 후 두 번째로, 두 정상이 마주하는 건 6월 17일 캐나다에서 열린 G7 정상회의 이후 67일만입니다.



회담에서는 양국의 경제 및 안보 협력 방안이 논의될 것으로 전망되며, 특히 양국이 최근 비슷한 시기에 미국과 관세 협상을 진행한 점 등을 고려할 때 새롭게 재편되는 통상 질서에 대응하기 위한 협력 방안도 논의될 수 있습니다.



양국의 과거사 문제와 일본산 수산물 수입 규제 철폐 등 민감한 현안이 정식 의제로 다뤄질지도 주목됩니다.



