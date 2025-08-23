이시바 “한일 관계 발전, 지역 전체 이익…한미일 협력 중요”

이시바 시게루 일본 총리가 안정적 한일 관계 발전이 양국의 이익이 될 뿐만 아니라 지역 전체의 이익이 된다고 강조했습니다.



이시바 총리는 오늘 오후 도쿄 총리 관저에서 열린 한일 확대 정상회담 모두발언에서 이같이 언급하고 “일본, 한국, 미국의 협력 강화는 매우 중요하다”고 말했습니다.



그러면서 지난달 조현 외교부 장관의 일본 방문을 언급하며 한일 간 의사소통이 긴밀히 이뤄지고 있다고 평가하고 이재명 대통령이 취임 이후 양자 외교 첫 방문국으로 일본을 택한 데 대해 “매우 마음이 든든하다”며 감사의 뜻을 표했습니다.



이어 “앞으로 아주 좋은 형태로 셔틀 외교가 실천되기를 희망한다”고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



