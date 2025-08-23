[특보] 이 시각 한일 정상회담

동영상 고정 취소

3박 6일간의 일정으로 일본과 미국 순방길에 오른 이재명 대통령이 현재 일본에서 한일 정상회담 일정을 소화하고 있습니다.



도쿄 연결해 현재 상황 알아봅니다.



네, 잠시 후 이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리의 공동 기자회견이 시작될 예정입니다.



이재명 대통령은 오후 4시 50분쯤, 일본 총리 관저에 도착했습니다.



이시바 총리는 총리 관저 현관 앞에서 직접 대기하면서, 차에서 내리는 이 대통령을 반가운 표정으로 맞았습니다.



두 정상의 만남은 지난 6월 열렸던 캐나다 G7 정상회의 이후 이번이 두 번째입니다.



일본의 총리 관저는 우리나라의 '대통령실'에 해당하는 곳으로 총리의 집무실과 총리를 보좌하는 '내각 관방'이라는 조직이 국정 업무를 수행하는 곳입니다.



두 정상은 소인수 회담, 확대 회담 순으로 양국의 인적 교류 방안, 경제 협력 활성화 방안 등에 대해 논의했습니다.



두 정상은 잠시 후 공동언론발표에 나선 이후 친교 만찬 등 저녁 일정을 함께 보낼 예정입니다.



지금까지 도쿄에서 KBS 뉴스 황진우입니다.



