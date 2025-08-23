속보

[특보] 이 시각 한일 정상회담

입력 2025.08.23 (18:40) 수정 2025.08.23 (18:53)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

[앵커]

3박 6일간의 일정으로 일본과 미국 순방길에 오른 이재명 대통령이 현재 일본에서 한일 정상회담 일정을 소화하고 있습니다.

도쿄 연결해 현재 상황 알아봅니다.

황진우 특파원!

시간상 회담이 끝났거나 끝나가고 있을 것으로 보이는데 이제 곧 두 정상의 공동 기자회견이 있겠네요?

[리포트]

네, 잠시 후 이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리의 공동 기자회견이 시작될 예정입니다.

이재명 대통령은 오후 4시 50분쯤, 일본 총리 관저에 도착했습니다.

이시바 총리는 총리 관저 현관 앞에서 직접 대기하면서, 차에서 내리는 이 대통령을 반가운 표정으로 맞았습니다.

두 정상의 만남은 지난 6월 열렸던 캐나다 G7 정상회의 이후 이번이 두 번째입니다.

일본의 총리 관저는 우리나라의 '대통령실'에 해당하는 곳으로 총리의 집무실과 총리를 보좌하는 '내각 관방'이라는 조직이 국정 업무를 수행하는 곳입니다.

두 정상은 소인수 회담, 확대 회담 순으로 양국의 인적 교류 방안, 경제 협력 활성화 방안 등에 대해 논의했습니다.

두 정상은 잠시 후 공동언론발표에 나선 이후 친교 만찬 등 저녁 일정을 함께 보낼 예정입니다.

지금까지 도쿄에서 KBS 뉴스 황진우입니다.

영상편집:서삼현/자료조사:정지윤

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [특보] 이 시각 한일 정상회담
    • 입력 2025-08-23 18:40:40
    • 수정2025-08-23 18:53:21
    속보
[앵커]

3박 6일간의 일정으로 일본과 미국 순방길에 오른 이재명 대통령이 현재 일본에서 한일 정상회담 일정을 소화하고 있습니다.

도쿄 연결해 현재 상황 알아봅니다.

황진우 특파원!

시간상 회담이 끝났거나 끝나가고 있을 것으로 보이는데 이제 곧 두 정상의 공동 기자회견이 있겠네요?

[리포트]

네, 잠시 후 이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리의 공동 기자회견이 시작될 예정입니다.

이재명 대통령은 오후 4시 50분쯤, 일본 총리 관저에 도착했습니다.

이시바 총리는 총리 관저 현관 앞에서 직접 대기하면서, 차에서 내리는 이 대통령을 반가운 표정으로 맞았습니다.

두 정상의 만남은 지난 6월 열렸던 캐나다 G7 정상회의 이후 이번이 두 번째입니다.

일본의 총리 관저는 우리나라의 '대통령실'에 해당하는 곳으로 총리의 집무실과 총리를 보좌하는 '내각 관방'이라는 조직이 국정 업무를 수행하는 곳입니다.

두 정상은 소인수 회담, 확대 회담 순으로 양국의 인적 교류 방안, 경제 협력 활성화 방안 등에 대해 논의했습니다.

두 정상은 잠시 후 공동언론발표에 나선 이후 친교 만찬 등 저녁 일정을 함께 보낼 예정입니다.

지금까지 도쿄에서 KBS 뉴스 황진우입니다.

영상편집:서삼현/자료조사:정지윤
황진우
황진우 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령·이시바 총리, 확대정상회담 종료…<br>공동언론 발표

[속보] 이 대통령·이시바 총리, 확대정상회담 종료…공동언론 발표

[속보] 이 대통령 “한일 너무 가깝다 보니 갈등도…국제질서 요동 협력 강화해야”

[속보] 이 대통령 “한일 너무 가깝다 보니 갈등도…국제질서 요동 협력 강화해야”
이시바 “한일 관계 발전, 지역 전체 이익…한미일 협력 중요”

이시바 “한일 관계 발전, 지역 전체 이익…한미일 협력 중요”
국회, 노란봉투법 상정…<br>국민의힘 무제한 토론 돌입

국회, 노란봉투법 상정…국민의힘 무제한 토론 돌입
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.