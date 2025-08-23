롯데, 베트남 호치민 1조원 규모 복합단지 사업 중단

롯데그룹이 베트남 호치민에서 추진해 온 약 1조 원 규모의 초대형 복합단지 사업 '투티엠 에코 스마트시티' 사업을 중단하기로 했습니다.



오늘(23일) 롯데그룹에 따르면 이 사업을 추진하던 현지 법인(LOTTE PROPERTIES HCMC)이 최근 '투티엠 에코 스마트시티' 복합단지 건설 사업 중단 방침을 현지 당국에 통보했습니다.



롯데그룹 관계자는 "인허가 절차 지연으로 비용이 크게 늘어나는 등 사업성이 악화돼 사업 중단을 결정했다"고 설명했습니다.



롯데는 지난 2017년부터 베트남 호치민시 투티엠 지구에 약 1조 원을 들여 쇼핑몰 등 상업시설과 아파트 등으로 구성된 대형 복합단지를 건설하는 사업을 추진해 왔습니다.



[사진 출처 : 롯데건설 제공]



