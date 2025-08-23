[속보] 이 대통령·이시바 총리, 확대정상회담 종료…곧 공동언론 발표

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 만나 정상회담을 진행했습니다.



이 대통령은 오늘(23일) 일본 총리 관저에서 이시바 총리와 만나 소인수 회담에 이어 확대회담을 진행했습니다. 확대회담은 오후 6시에 시작돼 6시 51분경 종료됐습니다.



이에 앞서 참모진까지 배석한 소인수 회담은 오후 4시 55분경 시작해 1시간가량 진행됐습니다.



두 정상은 곧 회담 내용을 정리해 전하는 공동언론 발표를 할 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



