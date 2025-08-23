김문수, 안철수 만나 “힘 합쳐야”…장동혁 “우파 총단결해 투쟁”

국민의힘 당대표 선거 결선 투표에 나선 김문수 후보가 오늘(23일) 찬탄 진영에 손을 내밀면서 표심 확장에 뛰어들자, 상대 후보인 장동혁 후보는 우파 진영의 결집을 호소하면서 지지층 단속을 시도했습니다.



김문수 후보는 주말인 오늘 1차 경선에서 탈락한 안철수 의원과 여의도 한 식당에서 오찬 회동을 했습니다.



김 후보는 오늘 회동을 마친 뒤 기자들과 만나 “힘을 합쳐서 내년 지방선거를 이기는 방법을 찾아내야 하지 않냐는 이야기를 주로 했다”고 전했습니다.



김 후보는 공식적인 연대에 대해선 “안 의원이 특별히 조직을 가지고 있는 것은 아니니까 좋은 대한민국을 만들기 위해 국민의힘 내에서 협력이 필요하다는 것을 서로 확인했다”고 답했습니다.



김 후보는 안 의원과 함께 1차 경선 탈락한 조경태 의원에 대해선 “만날 것(계획)은 없는데, 통화로 수고 많이 했다고 했다”며 “우리 당에 다양한 의견들이 있기 때문에 힘을 합쳐 내년 지방선거에서 이겨야 한다고 얘기했다”고 설명했습니다.



안 의원은 기자들에게 “다른 후보를 지지하고자 하는 회동이 아니다”라며 “단지 우리 당이 혁신해야 하고 윤 전 대통령, 계엄 옹호와 절연해야 한다는 말씀을 드리고자 만났다”고 설명했습니다.



안 의원은 윤 전 대통령과 절연에 대한 김 후보 반응을 묻자 “그냥 듣고 계셨다”며 “통합을 위해 탄핵을 옹호하는 세력을 받으려고 노력하면서 갈등을 부추기기보다 오히려 (탄핵 반대 세력이) 나가서 따로 당을 차리는 게 더 현명한 방법”이라고 강조했습니다.



이번 회동은 반탄(윤석열 전 대통령 탄핵 반대)파 김 후보가 24∼25일 책임당원 모바일·ARS 투표와 국민여론조사를 앞두고 찬탄파인 안 의원 지지표를 흡수하기 위해 손짓을 보내기 위한 것으로 보입니다.



나아가 여기에는 결선 상대인 장 후보와 더 적극적으로 차별화하려는 전략도 깔린 것으로 보입니다.



장 후보는 전날 전당대회 뒤 기자회견에서 조 의원을 겨냥, “당에 내란 동조 세력이 있다고 말하며 당을 위험에 빠뜨리는 분이 전대 이후에도 입장을 유지한다면 함께 갈 수 없다”면서 사실상 찬탄파에 입장을 바꾸든지 당을 떠나라는 취지로 언급하는 등 ‘무조건 통합’론에 반대 의사를 밝힌 상태입니다.



장 후보는 오늘 SNS에 “자유 우파 국민과 함께 싸워 이재명 정권을 끌어내리고 정권을 다시 탈환하겠다”며 “이재명 정권을 끝장낼 수만 있다면 우파 국민이 총단결해 단일대오로 투쟁해야 한다”고 적었습니다.



장 후보는 광화문 광장에서의 투쟁에 자신이 선봉에 서겠다고 다짐하면서 “예전의 당으로 돌아갈 궁리만 하거나 다른 당을 찾아 떠날 기회만 보는 사람들이 아니라 끝까지 국민의힘을 지킬 장동혁과 함께 국민의힘을 지켜달라”고 말했습니다.



국민의힘은 오늘 TV토론회와 24∼25일 책임당원 모바일·ARS 투표, 국민여론조사 등을 거쳐 26일 당 대표 당선자를 발표합니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!