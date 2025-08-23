사회

대청호에서 물놀이 나선 40대 숨져

입력 2025.08.23 (20:12)

오늘(23일) 오후 4시 10분쯤 충북 옥천군 군북면 대청호에서 물놀이하던 44살 A 씨가 물에 빠졌다는 신고가 접수됐습니다.

신고를 받고 출동한 소방당국은 1시간여 만에 심정지 상태인 A 씨를 발견해 병원으로 옮겼지만 A씨는 숨졌습니다.

경찰은 동호회 회원들과 배를 타기 위해 대청호를 찾은 A 씨가 혼자 수영을 하다 사고를 당한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

  대청호에서 물놀이 나선 40대 숨져
    입력 2025-08-23 20:12:10
    사회
오늘(23일) 오후 4시 10분쯤 충북 옥천군 군북면 대청호에서 물놀이하던 44살 A 씨가 물에 빠졌다는 신고가 접수됐습니다.

신고를 받고 출동한 소방당국은 1시간여 만에 심정지 상태인 A 씨를 발견해 병원으로 옮겼지만 A씨는 숨졌습니다.

경찰은 동호회 회원들과 배를 타기 위해 대청호를 찾은 A 씨가 혼자 수영을 하다 사고를 당한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
조진영
조진영 기자

