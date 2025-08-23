사회

경찰, 용인 오피스텔 여성 살인 30대 구속영장 신청…보복살인 혐의

입력 2025.08.23 (20:55) 수정 2025.08.23 (20:59)

경기 용인의 오피스텔 건물에서 30대 여성을 살해하고 달아난 30대 남성에 대해 경찰이 구속영장을 신청했습니다.

용인서부경찰서는 30대 남성 A 씨에 대해 특정범죄가중처벌법상 보복살인 혐의로 오늘(23일) 오후 구속 영장을 신청했다고 밝혔습니다.

A 씨는 그제(21일) 새벽 2시 50분쯤, 경기 용인시의 한 오피스텔 지하 주차장에서 평소 알고 지내던 30대 여성을 미리 준비한 흉기로 여러 차례 찔러 살해한 뒤 달아난 혐의를 받습니다.

A 씨는 범행 뒤 강원 지역으로 차를 몰고 도주했고, 이후 홍천군의 한 학교 앞에 차량을 세워둔 채 사라졌습니다.

수사에 나선 경찰은 은신처로 추정되는 강원도 홍천 소재 야산을 강원 지역 경찰과 합동 수색하던 중, 어제(22일) 오전 8시 50분쯤 경찰 체취견(핸들러)이 A 씨를 발견해 검거했다고 밝혔습니다.

A 씨가 검거된 곳은 차량을 세워둔 학교에서 2km가량 떨어진 야산이었으며, 밤새 숨어 있었던 것으로 알려졌습니다. A 씨는 압송 과정에서 경찰에 범행을 시인한 것으로 전해졌습니다.

A 씨와 피해 여성은 평소 알고 지내던 사이로 전해졌는데, 지난 5월 여성이 A 씨로부터 범죄 피해를 봤다며 한차례 신고했던 걸로 파악됐습니다.

경찰은 A 씨가 사전에 흉기 등 범행 도구를 미리 준비했다는 진술 등을 토대로, A 씨에 대해 보복살인 혐의를 적용했습니다.

최유경
최유경 기자

