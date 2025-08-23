조업 하던 해녀·물놀이객 등 익사 사고 잇따라
입력 2025.08.23 (21:30) 수정 2025.08.23 (21:33)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘 오전 10시 20분쯤 부산 기장군 앞바다에서 조업 하던 70대 해녀 2명이 물에 빠진 채 발견돼 병원으로 옮겼지만 숨졌습니다.
앞서 어젯밤 10시 20분쯤에는 부산 사하구 다대포 해수욕장에서 물놀이 중이던 50대 남성이 바다에 빠져 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다.
해경은 두 사고 모두 목격자 등의 진술을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
