민주주의전당 일부 개편 추진에 시민단체 반발

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

창원시가 부실 전시, 역사 왜곡 논란에 휩싸인 대한민국민주주의전당 내부 공간을 일부 개편하기로 가닥을 잡자 시민사회 반발이 나오고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!