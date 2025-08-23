민주주의전당 일부 개편 추진에 시민단체 반발
입력 2025.08.23 (21:35) 수정 2025.08.23 (21:39)
창원시가 부실 전시, 역사 왜곡 논란에 휩싸인 대한민국민주주의전당 내부 공간을 일부 개편하기로 가닥을 잡자 시민사회 반발이 나오고 있습니다.
창원시가 부실 전시, 역사 왜곡 논란에 휩싸인 대한민국민주주의전당 내부 공간을 일부 개편하기로 가닥을 잡자 시민사회 반발이 나오고 있습니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.