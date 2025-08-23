손흥민, 내일 역사적인 데뷔 골 도전

동영상 고정 취소

미국 프로축구 LA FC의 손흥민이 내일 열리는 댈러스 원정에서 역사적인 미국 무대 데뷔 골에 도전합니다.



체룬돌로 LA FC 감독의 말처럼 훈련장에서 보여주는 밝은 미소는 손흥민이 미국에서 행복하게 축구한다는 사실을 그대로 보여줍니다.



패스면 패스, 킥이면 킥, 특유의 빠른 스피드까지 뽐낸 손흥민이 내일 역사적인 데뷔 골에 도전합니다.



댈러스 원정을 위해 비행기에 오르는 손흥민의 표정에도 설렘을 감출 수가 없는데요.



가는 곳마다 화제의 중심에 서 이미 동부를 강타했던 손흥민이 이제는 텍사스를 들썩이게 할 차례라 현지 팬들의 기대감도 대단합니다.







