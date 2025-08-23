충북 전역 폭염특보…내일 일부 지역 소나기

동영상 고정 취소

충북은 오늘 가끔 구름 많은 가운데 영동의 낮 최고기온이 35.4도까지 오르는 등 무더운 날씨를 보였습니다.



현재 청주와 충주, 제천과 괴산, 옥천과 영동에 폭염 경보가, 나머지 5개 시군에는 폭염 주의보가 내려져 있습니다.



밤사이 충북 일부 지역에 열대야가 나타나겠습니다.



일요일인 내일은 구름 많은 가운데 오후부터 저녁 사이 5에서 40mm 내외의 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.



