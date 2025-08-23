[뉴스9 날씨] 내일, 곳곳 소나기…열대야·무더위 계속
입력 2025.08.23 (21:42)
폭염의 열기가 누적되며 폭염경보 지역이 더 늘어났습니다.
내일도 대부분 지역에서 한낮 체감온도가 35도 안팎까지 치솟겠습니다.
기온이 크게 오르면서 대기 불안정도 심해져 소나기 구름이 발달하겠습니다.
경기 동부와 강원 내륙, 충청과 남부 지방에서 5~40mm 정도의 소나기가 지나겠습니다.
서울은 내일로 9일 연속 열대야 현상이 나타나겠습니다.
낮 기온은 서울 33도, 대전 35도까지 오르겠습니다.
호남과 제주는 구름 사이로 볕이 강하겠습니다.
광주의 한낮 기온은 33도가 되겠고, 습도가 높아 후텁지근하겠습니다.
내일 대구의 낮 기온은 36도로 오늘만큼 덥겠습니다.
바다의 물결은 모든 해상에서 최고 1m 안팎으로 잔잔하게 일겠습니다.
다음 주는 비 소식이 잦습니다.
월요일, 중부와 호남지방부터 비가 시작되고, 화요일에는 전국으로 확대됩니다.
주 후반엔 중부지방을 중심으로 다시 비가 내리겠습니다.
날씨 정보 전해드렸습니다.
최현미 기상캐스터/그래픽:김유진/진행:이지현
최현미 기상캐스터
