한·일 정상회담…김대중-오부치 공동 선언

[앵커]



3박 6일 간의 일정으로 일본과 미국 순방길에 오른 이재명 대통령이 오늘 일본에서 한일정상회담 일정을 소화했습니다.



두 정상은 한일 간 셔틀 외교의 재개를 자축하고 다양한 분야에서의 협력을 약속했습니다.



도쿄, 황진우 특파원!



17년만에 처음으로 한일정상간의 공동문서가 발표됐네요?



[기자]



네, 회담이 끝난 후 두 정상은 '공동언론발표'를 했고 이 후 17년만에 처음으로 '공동언론발표문'이 문서 형태로 기자들에게 배포됐습니다.



오늘 오전 도쿄 하네다공항에 도착한 이 대통령은 재일 동포들과의 오찬을 가진 뒤 오후 4시 50분쯤, 한국의 '대통령실'에 해당하는 일본의 총리 관저에 도착했습니다.



현관 앞에서 기다리던 이시바 시게루 총리는 차에서 내리는 이 대통령을 반가운 표정으로 맞이했습니다.



두 정상은 이후 62분 간의 소인수 회담, 51분 간의 확대 회담 순서로 양국의 현안에 대해 논의했는데, 처음 계획했던 것보다 훨씬 길게 진행됐습니다.



[앵커]



이번 회담 결과에서 특히 주목해 볼 만한 내용은 뭐가 있을까요?



[기자]



두 정상은 양국이 다양한 분야에서 협력할 최적의 파트너라며 '관계 발전'에 방점을 뒀습니다.



저출산 등 양국의 공통 과제를 협의할 수 있는 틀을 마련하기로 했고, 한반도 비핵화 의지를 재확인하고 대북정책에서도 긴밀히 공조하기로 했습니다.



국교 정상화 60주년을 맞아 교류 활성화 방안 등도 논의됐는데, 현재 한 사람에게 1번만 주어지는 워킹 홀리데이 비자 기회를 2번으로 확대하기로 합의했습니다.



이재명 대통령은 내일 일본 도쿄에서 곧바로 미국 워싱턴DC로 출발합니다.



26일 새벽, 도널드 트럼프 미국 대통령과 한미 정상회담을 가질 예정입니다.



지금까지 도쿄에서 전해드렸습니다.



