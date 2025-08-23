한화 손아섭, 프로야구 최초 2천600안타 달성

프로야구 한화 이글스의 베테랑 외야수 손아섭(37)이 KBO리그 사상 처음으로 2천600안타 고지를 밟았습니다.



손아섭은 오늘(23일) 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 프로야구 SSG 랜더스와 홈 경기에 2번 타자 우익수로 선발 출전해 1-0으로 앞선 8회말 공격에서 금자탑을 쌓았습니다.



선두 타자로 나선 손아섭은 SSG 선발 미치 화이트를 상대로 볼카운트 1볼 2스트라이크에서 몸쪽 낮은 커브를 공략해 우중간 안타를 때렸습니다.



전날까지 개인 통산 2천599개의 안타를 기록한 손아섭은 KBO리그 통산 첫 번째로 대기록을 작성했습니다.



2007년 롯데 자이언츠에서 프로 데뷔한 손아섭은 2010년부터 2023년까지 매년 세 자릿수 안타를 뽑아냈습니다.



NC 다이노스에서 뛰던 지난해엔 부상 여파로 95개의 안타를 때려 기록 행진에 제동이 걸렸으나, 시즌 중반 한화로 트레이드된 올해엔 건재를 과시하며 제 역할을 다하고 있습니다.



손아섭은 KBO리그 역대 최다 안타 1위를 달리고 있으며, 그가 안타를 생산할 때마다 이 기록은 새로 쓰입니다.



2위는 KIA 타이거즈 최형우로, 22일까지 2천562개의 안타를 쳤습니다.



