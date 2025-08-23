국내프로야구

한화 손아섭, 프로야구 최초 2천600안타 달성

입력 2025.08.23 (21:54)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

프로야구 한화 이글스의 베테랑 외야수 손아섭(37)이 KBO리그 사상 처음으로 2천600안타 고지를 밟았습니다.

손아섭은 오늘(23일) 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 프로야구 SSG 랜더스와 홈 경기에 2번 타자 우익수로 선발 출전해 1-0으로 앞선 8회말 공격에서 금자탑을 쌓았습니다.

선두 타자로 나선 손아섭은 SSG 선발 미치 화이트를 상대로 볼카운트 1볼 2스트라이크에서 몸쪽 낮은 커브를 공략해 우중간 안타를 때렸습니다.

전날까지 개인 통산 2천599개의 안타를 기록한 손아섭은 KBO리그 통산 첫 번째로 대기록을 작성했습니다.

2007년 롯데 자이언츠에서 프로 데뷔한 손아섭은 2010년부터 2023년까지 매년 세 자릿수 안타를 뽑아냈습니다.

NC 다이노스에서 뛰던 지난해엔 부상 여파로 95개의 안타를 때려 기록 행진에 제동이 걸렸으나, 시즌 중반 한화로 트레이드된 올해엔 건재를 과시하며 제 역할을 다하고 있습니다.

손아섭은 KBO리그 역대 최다 안타 1위를 달리고 있으며, 그가 안타를 생산할 때마다 이 기록은 새로 쓰입니다.

2위는 KIA 타이거즈 최형우로, 22일까지 2천562개의 안타를 쳤습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 한화 손아섭, 프로야구 최초 2천600안타 달성
    • 입력 2025-08-23 21:54:08
    국내프로야구
프로야구 한화 이글스의 베테랑 외야수 손아섭(37)이 KBO리그 사상 처음으로 2천600안타 고지를 밟았습니다.

손아섭은 오늘(23일) 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 프로야구 SSG 랜더스와 홈 경기에 2번 타자 우익수로 선발 출전해 1-0으로 앞선 8회말 공격에서 금자탑을 쌓았습니다.

선두 타자로 나선 손아섭은 SSG 선발 미치 화이트를 상대로 볼카운트 1볼 2스트라이크에서 몸쪽 낮은 커브를 공략해 우중간 안타를 때렸습니다.

전날까지 개인 통산 2천599개의 안타를 기록한 손아섭은 KBO리그 통산 첫 번째로 대기록을 작성했습니다.

2007년 롯데 자이언츠에서 프로 데뷔한 손아섭은 2010년부터 2023년까지 매년 세 자릿수 안타를 뽑아냈습니다.

NC 다이노스에서 뛰던 지난해엔 부상 여파로 95개의 안타를 때려 기록 행진에 제동이 걸렸으나, 시즌 중반 한화로 트레이드된 올해엔 건재를 과시하며 제 역할을 다하고 있습니다.

손아섭은 KBO리그 역대 최다 안타 1위를 달리고 있으며, 그가 안타를 생산할 때마다 이 기록은 새로 쓰입니다.

2위는 KIA 타이거즈 최형우로, 22일까지 2천562개의 안타를 쳤습니다.
정현숙
정현숙 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한일 정상 113분 회담…“공동과제 대응 협의체 출범”

한일 정상 113분 회담…“공동과제 대응 협의체 출범”
한일 ‘셔틀 외교’ 정상화…일본, ‘미래지향 방향성’ 확인

한일 ‘셔틀 외교’ 정상화…일본, ‘미래지향 방향성’ 확인
북한 “남측이 경고사격 도발”…합참 “군사분계선 침범에 조치”

북한 “남측이 경고사격 도발”…합참 “군사분계선 침범에 조치”
국민의힘 결선 TV토론회…<br>‘반탄’ 김문수·장동혁 맞대결

국민의힘 결선 TV토론회…‘반탄’ 김문수·장동혁 맞대결
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.