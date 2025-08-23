사회

경찰, 변사 현장서 20돈 금목걸이 훔친 검시 조사관 구속영장 신청

입력 2025.08.23 (22:42)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

인천의 한 변사 사건 현장에서 사망자가 착용하고 있던 20돈짜리 금목걸이를 훔친 혐의를 받는 검시 조사관에 대해 경찰이 구속영장을 신청했습니다.

인천경찰청 형사기동대는 오늘(23일) 절도 혐의로 인천경찰청 과학수사대 소속 검시 조사관 A 씨에 대해 구속영장을 신청했다고 밝혔습니다.

A 씨는 지난 20일 오후 2시쯤 인천시 남동구 빌라에서 숨진 50대 남성이 착용하고 있던 시가 1,000만 원이 넘는 20돈짜리 금목걸이를 훔친 혐의를 받습니다.

경찰은 변사 사건 현장에서 금목걸이가 사라졌다는 사건을 접수해, 당시 현장에 출동한 경찰관 4명과 A 씨를 차례로 불러 조사했지만, A 씨는 당시 혐의를 부인했습니다.

하지만, 이후 심경의 변화로 자수 의사를 밝혀 왔고, 이에 따라 경찰은 어젯밤(22일) 10시쯤 A 씨를 절도 혐의로 체포했습니다.

검시 조사관은 시신과 주변 환경을 조사해 범죄 관련 여부를 판단하는 경찰청 소속 과학수사요원입니다.

A 씨는 변사 사건 처리 과정에 형사와 과학수사대원이 현장에 없는 사이에 금목걸이를 보고 욕심이 생겼고, 목걸이를 풀어 신발 속에 숨겨 가지고 나왔다고 진술한 거로 전해졌습니다.

경찰은 A 씨 진술을 토대로 주거지 싱크대 아래에 숨겨둔 금목걸이를 찾아내 압수 조치했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 경찰, 변사 현장서 20돈 금목걸이 훔친 검시 조사관 구속영장 신청
    • 입력 2025-08-23 22:42:27
    사회
인천의 한 변사 사건 현장에서 사망자가 착용하고 있던 20돈짜리 금목걸이를 훔친 혐의를 받는 검시 조사관에 대해 경찰이 구속영장을 신청했습니다.

인천경찰청 형사기동대는 오늘(23일) 절도 혐의로 인천경찰청 과학수사대 소속 검시 조사관 A 씨에 대해 구속영장을 신청했다고 밝혔습니다.

A 씨는 지난 20일 오후 2시쯤 인천시 남동구 빌라에서 숨진 50대 남성이 착용하고 있던 시가 1,000만 원이 넘는 20돈짜리 금목걸이를 훔친 혐의를 받습니다.

경찰은 변사 사건 현장에서 금목걸이가 사라졌다는 사건을 접수해, 당시 현장에 출동한 경찰관 4명과 A 씨를 차례로 불러 조사했지만, A 씨는 당시 혐의를 부인했습니다.

하지만, 이후 심경의 변화로 자수 의사를 밝혀 왔고, 이에 따라 경찰은 어젯밤(22일) 10시쯤 A 씨를 절도 혐의로 체포했습니다.

검시 조사관은 시신과 주변 환경을 조사해 범죄 관련 여부를 판단하는 경찰청 소속 과학수사요원입니다.

A 씨는 변사 사건 처리 과정에 형사와 과학수사대원이 현장에 없는 사이에 금목걸이를 보고 욕심이 생겼고, 목걸이를 풀어 신발 속에 숨겨 가지고 나왔다고 진술한 거로 전해졌습니다.

경찰은 A 씨 진술을 토대로 주거지 싱크대 아래에 숨겨둔 금목걸이를 찾아내 압수 조치했습니다.
최유경
최유경 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한일 정상 113분 회담…“공동과제 대응 협의체 출범”

한일 정상 113분 회담…“공동과제 대응 협의체 출범”
한일 ‘셔틀 외교’ 정상화…일본, ‘미래지향 방향성’ 확인

한일 ‘셔틀 외교’ 정상화…일본, ‘미래지향 방향성’ 확인
북한 “남측이 경고사격 도발”…합참 “군사분계선 침범에 조치”

북한 “남측이 경고사격 도발”…합참 “군사분계선 침범에 조치”
국민의힘 결선 TV토론회…<br>‘반탄’ 김문수·장동혁 맞대결

국민의힘 결선 TV토론회…‘반탄’ 김문수·장동혁 맞대결
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.